Großes Fest zum Jubiläum

Der vergangene Samstag stand ganz im Zeichen des Frauenfußballs, die Spielgemeinschaft Stetteldorf/Großweikersdorf lud zur 10-Jahres-Feier am Sportplatz. Obwohl die Temperaturen hoch waren, war man mit dem Besuch sehr zufrieden.

Das Highlight war das Freundschaftsspiel gegen die Bundesliga-Damenmannschaft von Neulengbach, das vor rund 400 Zuschauern mit einem 5:5 endete. Christoph Gregshammer, Trainer der Gastgeberinnen und Jubilarinnen, war stolz, relativierte aber: „Bei den Gegnerinnen haben einige Spielerinnen gefehlt, es war aber ein gerechtes Unentschieden und eine super Sache, gegen so eine Mannschaft spielen zu können.“ Er spricht Neulengbach einen großen Dank aus, dass die Einladung angenommen wurde.

Außerdem fand ein Hobbyturnier mit Vereinslegenden statt, das für viel Freude bei Spielern und Zuschauern sorgte: „Das war echt eine sehr lustige Geschichte“, ließ Gregshammer wissen.

Zahlreiche Ehrungen im offiziellen Teil

Im Rahmen des offiziellen Teils der Feierlichkeiten wurden zahlreiche Ehrungen durchgeführt. Im geselligen Teil gab es Bewirtung im Zelt, viel Musik und einen DJ, der am Abend für schnelle Rhythmen sorgte. Dass die Besucher durch ihr Kommen die viele Arbeit durch Organisation und Aufbau honorierten, freute den Trainer stellvertretend für den ganzen Verein sehr.

Gregshammer ist seit 2017 Trainer der Frauenmannschaft, ist aber auch für viele andere Belange in der Spielgemeinschaft zuständig. Unterstützt wird er dabei von seiner Frau Veronika, die außerdem auch als Spielerin aktiv ist. In der Vorsaison wurde die SG Stetteldorf/Großweikersdorf Tabellen-Zweiter in der Landesliga, Meister wurde Traiskirchen. Die Mannschaft blieb fast unverändert, deshalb ist das Saisonziel klar, sagt der Coach: „Wir wollen wieder ganz vorne mitmischen, aber es wird sicher nicht einfach, die Konkurrenz schläft natürlich nicht.“ Viel wichtiger sei ihm, dass „die Mädels Spaß am Fußballspielen“ haben.