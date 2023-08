FSG Ybbs holt den Derbysieg

In der Braustadt trafen sich am vergangenen Samstag die FSG Ybbs/Wieselburg und der SC Melk zum Derby.

Und die Löwinnen gaben in der ersten halben Stunde klar den Ton an, scheiterten bei Chancen aber an FSG-Keeperin Hannah Riegler oder an der Stange: Birgit Muck setzte einen Strafstoß ans Gehäuse der Gastgeberinnen.

Danach wendete sich das Blatt, Ybbs/Wieselburg wurde nach einigen Umstellungen stärker – und schlug Kapital daraus. Vor allem dank des 16-jährigen Neuzugangs Anja Niterl. Zuerst setzte Niterl gut nach und war vor dem Melker Tor dann eiskalt – 1:0. Und kurz darauf bewies sie aus der Distanz Übersicht, stellte mit einem Heber aus 25 Metern auf 2:0. In der 60. Minute sorgte Betina Zoufal dann für klare Verhältnisse – 3:0.

Starker Auftritt. Anja Niterl (rechts), im Sommer zur FSG Ybbs/Wieselburg gewechselt, schnürte gegen Melk einen Doppelpack. Foto: Raimund Bauer

Die letzte halbe Stunde war dann wieder ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. Es blieb aber beim klaren Derbysieg für die FSG Ybbs/Wieselburg.

Die FSG St. Georgen/Leys hätte eigentlich am Samstag gegen beide Mannschaften des Wiener Sport-Clubs getestet. „Beide Mannschaften haben leider relativ kurzfristig abgesagt“, erklärt Trainer Franz Karner. Kurzerhand schob die FSG dafür zwei Testspiele jeweils gegen die U15 von Oberndorf und der USG Alpenvorland ein. Am kommenden Samstag empfangen die Bründlerinnen nun mit beiden Teams den SV Horn – Anpfiff ist um 16 und um 18 Uhr.