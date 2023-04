Vier gewinnt

Großrußbach musste an diesem Samstag auf mehrere Stammkräfte verzichten. Dazu zählte auch ihre neue Torfrau Victoria Krause, die an Samstagen in ihrem Beruf tätig ist und diesmal von der Feldspielerin Alicia Trebla ersetzt wurde.

Das Spiel startete ausgeglichen, mit Halbchancen auf beiden Seiten. Bis sich die Gäste aus Melk in Minute 15 zum ersten Mal in die Torschützenliste eintrugen. Nach einem Abstimmungsfehler in der Abwehr der Gastgeberinnen kam Christina Streyczek an den Ball und zum Abschluss. Dank kräftiger Mithilfe der Torfrau brachte sie ihre Melkerinnen mit ihrem dritten Saisontor in Führung.

Danach war es eine ausgeglichene Partie, ein Hin und Her, mit Chancen auf beiden Seiten. Zu dieser Zeit hätte Großrußbach durchaus Chancen für das 1:1 gehabt, aber ihre Schüsse waren entweder zu zentral oder rauschten über oder am Tor vorbei. Da auch die Melkerinnen nicht mehr richtig zwingend wurden, ging es mit 1:0 in die Halbzeit.

Samstagsspielfluch setzt sich fort

In der Halbzeit war Trainer Alexander Brunner dazu gezwungen, seine Abwehrchefin Sylvia Ossowsky aufgrund von Knieproblemen aus dem Spiel zu nehmen und folglich ordentlich umzustellen. Seine Großrußbacherinnen fanden in Hälfte zwei kaum mehr den Faden und ihr Spiel wurde sichtlich zerfahrener. Die Melkerinnen wollten jetzt den Sack zumachen, aber es dauerte bis zur 65. Minute, ehe das 2:0 fiel. Kurz darauf klingelte es zum 3:0 erneut im Kasten der Großrußbacherinnen. Beide Male vollendeten die Melkerinnen Marlene Maierhofer und Tanja Huber nach einem Gestocher im Strafraum. Für den 4:0 Schlusspunkt sorgte Cornelia Bauer per Kopf nach Abstimmungsschwierigkeiten bei den Gastgeberinnen. Die Samstagsspieltage bleiben weiterhin ein schlechtes Omen für Großrußbach.

Nicht aufgeben, weitermachen ist jetzt die Devise!“

Großrußbachs Trainer Alexander Brunner erklärte: „Der vorhandene Kader machte es sehr schwer gegen Melk zu bestehen. Die erste Hälfte war sehr positiv, in Hälfte zwei sind uns dann die fehlenden Stammspielerinnen abgegangen. Nicht aufgeben, weitermachen ist jetzt die Devise!“

Statistik:

Großrußbach - Melk 0:4 (0:1)

Torfolge: 0:1 (15.) Streyczek, 0:2 (65.) Maierhofer, 0:3 (77.) Huber, 0:4 (84.) Bauer

Karten:

Großrußbach: Ossowsky (HZ. Kohlfock), Trebla Alicia, Neustifter, Buxbaum, Pilav, Meisel, Keller, Miltner, Aichberger, Dormann, Trebla Emilie

Melk: Bauer, Mauß, Huber, Wallner, Streyczek, Nemecek, Buchberger, Schenkermayr (63. Hörhan), Golias (83. Schlögel), Maierhofer, Brunner

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Ali Shirazi Ghasroldashti