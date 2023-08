Süd-Girls übersiedeln nach Traiskirchen und spielen in eigener Liga

Der Aufstieg in die 2. Bundesliga ist das erklärte Ziel der Traiskirchner Fußballerinnen. Der Verein schlug dafür am Transfermarkt kräftig zu (NÖN berichtete). Das Projekt soll aber nachhaltig sein, deswegen wurde der Unterbau verbreitert. Einerseits durch die Kooperation mit Gebietsligist Laxenburg. Beim UFC sollen jene Spielerinnen Praxis bekommen, die in der Landesliga nicht so viel Spielzeit erhalten. Und andererseits übersiedelt Geri Berger mit seiner Mädchen-Talentschmiede von Vösendorf nach Traiskirchen.

„In Vösendorf konnte ich etwas aufbauen. Nur der nächste Schritt war nicht möglich“, erklärt Berger, um zu konkretisieren: „Die älteren Mädchen, die Jahrgänge 2008 und 2009 haben wir letztes Jahr im Nachwuchs und müssen in eine Kampfmannschaft reinschnuppern und Vösendorf war heuer noch nicht bereit dazu ein Damenteam zu machen. Nächstes Jahr ist aber zu spät. Traiskirchen hat das Frauenteam. Wir haben den Nachwuchs. Insofern war es naheliegend, denn wenn von unten nichts nachkommt, wird es irgendwann auch schwer. Immer nur von außen dazuholen, funktioniert auch nicht.“

U16-Mädels spielen im oberen Play-off

46 Mädchen sind bei Bergers „Süd-Girls“ aktuell dabei. Bisher spielten sie in der Jugendhauptgruppe gegen um zwei Jahre jüngere Burschen. „Letztes Jahr hat sich der Jahrgang 2010/11 für das obere Play-off qualifiziert. Heuer war es der Jahrgang 2008/09. Wir haben also zum zweiten Mal hintereinander Geschichte geschrieben, wenn man so will“, schmunzelt Berger, auf den in der kommenden Saison eine weitere Premiere wartet. Erstmals gibt es im NÖFV eine Mädchen-Meisterschaft, was Berger seit Langem forderte.

In der U14 ist neben Traiskirchen Göttlesbrunn/Carnuntum, Paasdorf, Röschitz/Schmidatal, Kleinengersdorf, Schrattenberg/Weinviertel Nordost und Obersdorf dabei. „Das sind alles Spielgemeinschaften, die mehr oder wenige JHG-Auswahlen sein werden. Wir wollen auf alle Fälle vorne mitspielen, auch wenn das Niveau sicher so sein wird, dass wir nicht über alle drüberfahren“, meint Berger.

Regionale Konkurrenz in der U12

In der U12 ist der Bewerb regionaler. Die Gegner heißen Breitenfurt, Vösendorf, Kottingbrunn, Bad Fischau-Brunn, Brunn/Geb., Leopoldsdorf/Wien und Aspang. Auch in der U10 wird es im Herbst einen reinen Mädchen-Bewerb geben. Damit ist eine langjährige Forderung Bergers erfüllt: „Es hat sich wahrscheinlich keiner in Österreich die letzten Jahre so sehr mit Mädchenfußball beschäftigt wie wir.

Das Argument, dass sich Mädchen wenn sie nur gegen Mädchen spielen, nicht so entwickeln, stimmt nicht. Die Mädchen von Juventus spielen nur gegen Mädchenteams und sind auch gut. In Skandinavien lachen sie uns aus, dass wir keine Mädchenligen haben.“ Bergers Hoffnung: Die Hemmschwelle für Mädchen mit dem Fußball zu beginnen, soll weiter sinken: „Viele wollen nur in Mädchenteams anfangen.“

„Geri Berger hat den Mädchenfußball nicht erfunden“

Ernest Patry, Obmann der Jugendhauptgruppe Süd, meldete sich am Mittwoch bei der NÖN und will im Hinblick auf die neue Mädchen-Meisterschaft festhalten: „Dass es noch nie eine Mädchenmeisterschaft im NÖFV gegeben hat, stimmt nicht. Gerade wir im Süden haben Pionierarbeit geleistet, schon vor gut zehn Jahren gab’s einen Meisterschaftsbetrieb – zum Teil in Kooperation mit Wien, zum Teil in Zusammenarbeit mit der JHG Südost. Den Mädchenfußball in NÖ hat sicher nicht Geri Berger ,erfunden‘…“