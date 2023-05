Torfestival in Paudorf

Paudorf - Breitenau / Schw. 6:2. Die Gäste erwischten einen besseren Start ins Spiel. Nach elf Minuten durften sie sich über den ersten Treffer im Spiel freuen. Lisa Gersthofer brachte Breitenau mit einem Weitschuss in Führung. Nur sieben Minuten später hatten die Heimischen aber die richtige Antwort auf den frühen Rückstand. Jasmin König erzielte den Ausgleichstreffer. Die Paudorferinnen ließen danach eine große Chance auf die Führung ungenutzt.

Turbulente zweite Hälfte

Auch nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer zuerst ein ausgeglichenes Spiel. In der 57. Spielminute brachte Melanie Gril die Heimischen in Führung, ehe die Gäste durch einen Elfmeter in der 73. Minute das 2:2 erzielten. Mit dem Eigentor in der 80. Minute kippte dann das Spiel auf die Seite der Paudorferinnen. In den letzten Minuten war dann jeder Schuss ein Tor. Verena Hubmayer, König und Lena Berger stellten den 6:2 Endstand her.

Stimmen zum Spiel

Paudorf-Trainer Werner Penz: „Der Sieg war eindeutig zu hoch. Breitenau war ein sehr starker Gegner auf Augenhöhe.“

Statistik:

Paudorf - Breitenau / Schw. 6:2 (1:1)

Torfolge: 0:1 (11.) Gersthofer, 1:1 (18.) König, 2:1 (57.) Grill, 2:2 (73., Elfmeter) Kapfenberger, 3:2 (80., Eigentor) Schieder, 4:2 (84.) Hubmayer, 5:2 (88., Elfmeter) König, 6:2 (89.) Berger

Karten: Metzner (87., Gelbe Karte Kritik)

Paudorf: Penz (76. Lazurca), Hollerer Juliane, Hubmayer, Peyerl, Gessl, Günay, Baumgartner, Grill, Hollerer Sophia (76. Nestl), König (89. Berger), Gleich

Breitenau / Schw.: Kaliscuk (59. Metzner), Horvath (81. Giefing Gnam), Gersthofer, Schwarz (HZ. Hütter), Schieder, Schügerl (81. Pratter), Osterbauer, Kirner, Steindl, Kapfenberger, Pratter Vivien

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Sergiu Mona