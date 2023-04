Paudorf vergibt 2:0 Führung

Werbung

Paudorf - FSG Traiskirchen 2:3. Die Paudorferinnen starteten gut ins Spiel und hatten bereits in der 4. Spielminute die erste große Chance auf die Führung. Die Stange rettete aber für Traiskirchen. Der Tabellenführer kam in den ersten 45 Minuten zu keinen nennenswerten Torchancen, Paudorf verteidigte sehr kompakt und ließ in der Defensive nicht viel zu.

König-Doppelpack nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel bestimmten die Paudorf-Ladies das Spielgeschehen und gingen folgerichtig in der 56. Spielminute mit 1:0 in Führung. Goalgetterin Jasmin König schob den Ball flach neben Traiskirchen-Torfrau Veronika Matuskova vorbei. Vier Minute später bekamen die Heimischen einen Elfmeter zugesprochen. König übernahm die Verantwortung und sorgte mit ihrem zweiten Treffer für das zwischenzeitliche 2:0.

Nach dem Anschlusstreffer komplett zerbrochen

Bis zur 83. Minute sahen die Göttweigerinnen wie der sichere Sieger aus. Anna Petrusova brachte die Gäste nach einem Corner noch einmal zurück ins Spiel. Nach dem Anschlusstreffer wusste sich Paudorf dann nicht mehr zu wehren. Stephanie Kolm nutzte in der 87. Spielminute einen Fehler von Paudorf-Torhüter Carina Günay aus und sorgte für den Ausgleich. Quasi mit dem Schlusspfiff bekam die Penz-Elf dann nach einer Unachtsamkeit noch das 3:2 und musste eine schmerzhafte Niederlage hinnehmen.

Die Stimmen zum Spiel

Paudorf-Trainer Werner Penz: „Wir waren 70 Minuten lang zumindest ebenbürtig. Nach dem 2:1 sind wir leider komplett zerbrochen. Wir müssen das jetzt erst einmal aus unseren Köpfen rausbringen.“

Tore: Heim Jasmin König (56.), Heim Jasmin König (60., Elfmeter), Gast Stephanie Kolm (87.), Gast Tina Mrnjevica (90.), Gast Anna Petrusova (83.)

Paudorf: Carina Günay, Daniela Geitzenauer, Kathrin Penz, Verena Hubmayer, Melanie Grill, Jasmin König, Katharina Payer, Paula Gleich, Yara Peyerl, Anna Egretzberger, Hannah Valentina Gessl, Juliane Hollerer, Michelle Bauer, Christina Hirsch, Andrea Lazurca, Andrea Lazurca (57. statt Daniela Geitzenauer)

FSG Traiskirchen: Veronika Matuskova, Andrea Katic, Sandra Svoboda, Jennifer Kellner, Nadine Slapnik, Bernadette Witasek, Daniela Krsjakova, Katharina Degeorgi, Isabella Dujmenovic, Ulrike Freiberger, Anna Petrusova, Julia Wasylyk-Kirschner, Selena Schweiger, Stephanie Kolm, Katharina Pechhacker, Daniela Jendrusova, Tina Mrnjevica, Stephanie Kolm (HZ. statt Sandra Svoboda), Daniela Jendrusova (75. statt Isabella Dujmenovic), Tina Mrnjevica (80. statt Nadine Slapnik)

Karten: Andrea Katic (75. Gelb Foul), Jennifer Kellner (89. Gelb Unsportl.)