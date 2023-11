Bangen um Klassenerhalt nach Horror-Hinrunde

„Die anfängliche Euphorie ist uns letztendlich auf den Kopf gefallen. Die Mannschaft hat die Liga wahrscheinlich auch unterschätzt. Deswegen haben die Spielerinnen auch einige Runden gebraucht, um in der Liga anzukommen. Vor allem in Sachen Engagement und Einsatz muss das Team ordentlich zulegen,“ nennt das Trainerteam, bestehend aus Christine Schiebinger und Thomas Rauch, Gründe für die misslungene Hinrunde.

Mitte Oktober gab es zwar ein kleines Hoch mit einem Sieg und zwei Remis, doch auf den zwischenzeitlichen Aufschwung folgten wieder ernüchternde Niederlagen. So einfach möchte sich das Trainerteam allerdings nicht geschlagen geben: „Wir wollen den Kader im Winter so gut wie möglich verstärken, hauptsächlich mit Spielerinnen, die momentan mit der Einsatzzeit bei ihrem Verein unzufrieden sind. In der Rückrunde wollen wir dann unbedingt den Klassenerhalt schaffen, dafür muss aber eine deutliche Leistungssteigerung her.“