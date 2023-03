Am Nationalfeiertag 2020 stand sie das letzte Mal am Platz, am kommenden Sonntag wird sie ihr Comeback geben: Carina Bicek.

Und es ist ein besonderes Comeback, das gebührend gefeiert wird. Im September 2021, kurz nach der Geburt ihres zweiten Kindes, wurde bei Bicek, geborene Gansch, Darmkrebs diagnostiziert. Nach einer Notoperation, Chemotherapie und weiteren Eingriffen hatte es Bicek Anfang vergangenen Jahres geschafft: Seit 10. Februar 2022 ist sie krebsfrei. Ende Oktober wartete die letzte rückbildende Operation, Ende November gab‘s noch einen kleinen Eingriff. „Seitdem bin ich am Weg zurück in mein normales Leben“, erzählt die heute 31-jährige Bischofstettnerin.

Ihr fußballerischer Weg zurück ging mit Kräftigungsübungen daheim los. Ende Februar hat sie dann mit dem gemeinsamen Mannschaftstraining im Schuberth-Stadion begonnen. Groß ist nun schon die Vorfreude auf ihr Comeback am kommenden Sonntag, 19. März. „Ich bin motiviert“, sagt Bicek mit einem Lachen.

Österreichs Serienmeister zu Gast in Melk

Die Rückkehr wird ein Fußballfest für den guten Zweck. Zuerst kommen mehrere Vereine für ein Gruppenfoto zusammen: Neben den Frauen des SC Melk wird niemand geringerer als das Bundesligateam der SKN St. Pölten Frauen stehen, ebenso wie das 1c-Team des Kooperationsvereins Kleinmünchen, der ASK Loosdorf oder das Manker Volleyballteam. Bei Interesse können sich Vereine beim SC Melk melden.

Dann absolvieren die St. Pöltnerinnen ein offenes Training, ehe die Melkerinnen gegen Kleinmünchen 1c testen, wobei Bicek ihr Comeback geben wird. Danach erfolgt die Spendenübergabe: Denn mit der gesamten Veranstaltung sollen Spenden für die Krebsforschung gesammelt werden. „Die Krebsforschung war auch für mich wichtig: Ohne die Therapie, die auf mich abgestimmt war, würde ich die Veranstaltung nicht erleben“, erklärt Bicek, warum das Comeback eine Benefizveranstaltung wird. Der gesamte Spendenbetrag geht an das Zentrum für Krebsforschung der Medizinischen Universität Wien.

Programm:

Sonntag, 19. März 2023

10 Uhr: Fotoshooting u. a. SC Melk Frauen, SKN St. Pölten Frauen, Union

Kleinmünchen 1c, ASK Loosdorf, Manker Volleyballteam (weitere Anmeldungen möglich)

10.30 Uhr: offenes Training des Bundesliga-Teams der SKN St. Pölten Frauen

12 Uhr: Vorbereitungsspiel SC Melk Frauen gegen Union Kleinmünchen 1c mit Comeback von Carina Bicek

14 Uhr: offizielle Übergabe der Spenden an Univ.-Prof. Mag. Dr. Maria Sibilia, Leiterin des Zentrums für Krebsforschung der Medizinischen Universität Wien

