Zwei neue Löwinnen mit an Bord

Leicht verändert werden die Melker Löwinnen in die neue Landesliga-Saison gehen. Drei Abgänge stehen zu Buche: Kapitänin und Torfrau Carina Buchberger ist nach Wien gezogen und kickt nun bei der Sportunion Schönbrunn, Katharina Mauß will beim SKN St. Pölten den nächsten Schritt machen und Tanja Huber will sich bei Neulengbach beweisen.

Apropos Neulengbach: Von dort kommt auch der erste von bis dato zwei Melker Neuzugängen – Mittelfeldspielerin Lisa Grabner stand zuletzt für das Future-League-Team der Neulengbacherinnen am Platz. Als zweiter Neuzugang wird Alexa Seitlberger künftig für Melk spielen: Sie kommt direkt aus dem Nachwuchs von Hafnerbach und ist für die Seite vorgesehen.

Auf der Suche ist der SC Melk noch nach einem Ersatz für Buchberger. „Das hat sich noch nicht restlos geklärt“, sagt Trainer Daniel Karas. Da die Übertrittszeit mit Montag geendet hat, wolle man eine Torfrau engagieren, die schon länger nicht gespielt hat und damit auch nach Ende des Transferfensters angemeldet werden kann. „Wir werden in der Vorbereitung testen, was die beste Lösung ist“, sagt Karas.

Karas bleibt Trainer

Was die Trainerposition betrifft, haben sich Karas und der Verein auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Karas hatte im vergangenen Frühjahr von Jürgen Pock übernommen und stieg damit interimistisch vom Co- zum Haupttrainer auf. Nun wird er weiter an der Seitenlinie stehen. „Für mich war es keine große Überlegung, weil ich schon lange mit den Mädels zusammenarbeite und weil ich Potenzial in der Mannschaft sehe“, will Karas nun seine Chance als „Headcoach“ nutzen: „Jetzt gilt es, sich zu beweisen.“ Das Ziel sei, nicht so oft wie in der vergangenen Saison unter Wert geschlagen zu werden. „Damit wir uns im gesicherten Mittelfeld etablieren“, sagt Karas. Da der Kader dieselbe Qualität wie vergangene Saison habe, stehe nach einer guten Vorbereitung der Erreichung des Ziels nichts im Wege.

Der SC Melk wird mit Daniel Karas in die neue Saison gehen. Der vormalige Co-Trainer übernahm während der jüngsten Rückrunde von Jürgen Pock und bleibt nun Trainer der Löwinnen. Foto: SC Melk

Und apropos Vorbereitung: Die hat am Montag dieser Woche gestartet. Am Sonntag geht's nun zum ersten Testspiel nach Linz zum Future-League-Team Kleinmünchen 1b.