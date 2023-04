Der Anschlusstreffer kam zu spät

Werbung

Schrems - Breitenau/Schwarzau 1:2. Am Freitag war aufgrund des Schneefalls in der Schremser Elk-Arena an kein Spiel zu denken, mussten die ASV-Herren ihre Landesliga-Partie gegen die SKN St. Pölten Juniors absagen. Am Sonntag hingegen hatte sich das Spielfeld erholt, bot den ASV-Damen einen guten Untergrund für das Heimspiel gegen Breitenau/Schwarzau. Den konnten die Heimischen allerdings nicht nutzen, mussten sich 1:2 geschlagen geben.

„Wir konnten in der ersten Hälfte nichts von dem umsetzen, was wir uns vorgenommen haben“, seufzte Trainer Werner Moser. „Da war einfach zu wenig Laufbereitschaft da.“ Durch zwei in der Entstehungsgeschichte ähnliche Treffer geriet Schrems binnen fünf Minuten 0:2 in Rückstand. Jeweils nach Angriffen über die Seite samt Hereingabe trafen Chiara Kirner (18.) und Eva Kapfenberger (23.).

„Wir waren in der zweiten Hälfte am Drücker“

Breitenau/Schwarzau war in der ersten Hälfte die dominierende Mannschaft, fand auch noch einige weitere Torchancen vor. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Geschehen auf dem Platz etwas, die Schremserinnen wurden mutiger, übernahmen nach und nach die Kontrolle über das Spiel, gingen allerdings mit ihren wenigen Möglichkeiten fahrlässig um. Besonders einige Konterchancen blieben ungenützt.

In der Schlussphase traf schließlich Laura Moser per Abstauber zum 1:2. „Mehr haben wir aber nicht mehr geschafft“, meinte Werner Moser. „In der zweiten Hälfte waren wir am Drücker, hatten gute Möglichkeiten auf den Ausgleich oder sogar mehr. Aber der Sieg wäre eh nicht verdient gewesen. Aufgrund der ersten Hälfte geht der Sieg für Breitenau schon in Ordnung.“

Statistik:

Schrems - Breitenau / Schw. 1:2 (0:2)

Torfolge: 0:1 (18.) Kirner, 0:2 (23.) Kapfenberger, 1:2 (81.) Moser

Karten: Groll (7., Gelbe Karte Foul)

Schrems: Bauer; Hauer-Deimel, Schnabl, Hobecker, Groll, Domini (72. Zahradka), Moser, Macho (HZ. Groll), Filler, Neudert (35. Gruber), Weber

Breitenau / Schw.: Schügerl, Horvath, Gersthofer, Osterbauer (75. Kaliscuk), Kirner, Pratter, Hütter, Schieder (1. Metzner), Steindl, Kapfenberger, Prenner (59. Pratter)

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Philipp Haidl