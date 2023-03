Eiskalt abserviert!

Nach guter Vorbereitung, in der man gegen Wiener Mannschaften durchaus aufzeigen konnte, mussten die Großrußbacherinnen zuhause gegen Paudorf versuchen einige Ausfälle zu kompensieren. Das sollte sich gleich zu Beginn als sehr schwierige Aufgabe herausstellen. Denn nach nur vier Minuten, als die Gastgeberinnen mit den Köpfen scheinbar noch in der Kabine waren, stürmte die brandgefährliche Paudorfer Angreiferin Valentina Gessl bereits aufs Tor. In Szene gesetzt durch einen schönen Steilpass, bei dem die Großrußbacher Hintermannschaft nur zusehen konnte, schloss die junge Stürmerin, ohne zu zögern ab. Mit Erfolg. So lagen sich die rot-weißen Gäste kurz nach Anpfiff schon das erste Mal in den Armen.

Rund 20 Minuten später wurde den schwarz-gelben ein Fehlpass zum Verhängnis und erneut war Valentina Gessl auf und davon. Als hätte sie schon mehrere hundert Spiele auf dem Buckel, bewarte sie die Coolness und trug sie sich ein zweites Mal in die Torschützenliste ein. Kurz vor der Pause setzten die Großrußbacherinnen noch ein Ausrufezeichen: Lisa Vogerls´ Schuss aus der zweiten Reihe konnte aber von Juliane Hollerer im Kasten der Gäste vereitelt werden.

Nach der Pause zeigte die Heimmannschaft ein anderes Gesicht. Die verkürzten Abstände in der Defensive und die zunehmende Aggressivität in den Zweikämpfen symbolisierten, dass Trainer Alexander Brunner in der Kabine die richtigen Worte gefunden hatte. Immer wieder fasste sich eine seiner Spielerinnen ein Herz und schloss nach guter Kombination vom Sechzehner ab. Auch gegen den Ball machten sie den Paudorferinnen jetzt das Leben schwer. Das hohe Pressing zwang die Torfrau der Gäste zu zahlreichen hohen Bällen. Doch in der 62. Minute liefen die Großrußbacherinnen in einen Konter. Und wie sollte es auch nur anders sein, bestrafte Paudorf das sofort. Torschützin abermals Valentina Gessl, die somit den lupenreinen Hattrick schnürte.

Eine Viertelstunde später schalteten die Paudorferinnen wieder schneller als ihre Gegnerinnen. Auch vor dem Tor blieben sie erneut eiskalt und ließen sich auch diese Chance nicht entgehen. Diesmal war es die gefährlichste Stürmerin im Trikot von Paudorf Jasmin König die mit ihrem elften Saisontreffer für das 4:0 und die vorzeitige Entscheidung sorgte. Nur eine Minute später belohnten sich auch die Gastgeber für ihren Aufwand. Sie erkämpften sich den Ball Mittelfeld und setzten am linken Flügel Julia Keller in Szene. Die sah die mitlaufende Almina Kopic, die nicht lange fackelt und das Leder rechts im Netz versenkte. Den Schlusspunkt setzte dann aber wieder Paudorf. Jasmin König fixiert mit ihrem zweiten Treffer im Spiel den 5:1 Endstand für die Gäste.

„Trotz des Ergebnisses hat die ganze Mannschaft ein starkes Spiel gemacht.“

Großrußbachs´ Trainer Alexander Brunner berichtete: „Trotz des Ergebnisses hat die ganze Mannschaft ein starkes Spiel gemacht. Leider haben wir ersatzgeschwächt einige Treffer mitverschuldet. Wir sind aber auf dem richtigen Weg und werden auch weiterhin versuchen attraktiven Kombinationsfußball zu spielen.

Paudorf-Trainer Werner Penz: "Es war ein verdienter Sieg für uns. Wir waren in der ersten Hälfte die klar bessere Mannschaft mit mehr Spielanteilen."

Großrußbach - Paudorf 1:5 (0:2)

Samstag, 25. März 2023, Großrußbach, 40 Zuseher, SR Manfred Voitasek

Tore:

0:1 Hannah Valentina Gessl (4.)

0:2 Hannah Valentina Gessl (29.)

0:3 Hannah Valentina Gessl (63.)

0:4 Jasmin König (77.)

1:4 Almina Kopic (78.)

1:5 Jasmin König (90.)

Großrußbach: E. Barisic, E. Pilav, J. Keller (86. S. Feltl), S. Meisel, E. Trebla, A. Kopic, L. Voglmüller, D. Dormann, M. Aichberger, J. Miltner, S. Ossowsky; L. Kohlfock

Trainer: Alexander Brunner

Paudorf: J. Hollerer - K. Penz - V. Hubmayer, M. Grill, S. Hollerer (66. A. Lazurca) - J. König - K. Payer (84. M. Bauer) - P. Gleich - Y. Peyerl - A. Egretzberger - H. Gessl; J. Eigner

Trainer: Werner Penz