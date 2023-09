Weikersdorferinnen verlieren erhobenen Hauptes

„Die Mädels haben so brav gearbeitet, stark gekämpft, da kann man ihnen gar keinen Vorwurf machen“, nahm Weikersdorferinnen-Coach Mario Wöhrer seine Elf in Schutz. In der 21. Minute konnten Traiskirchens Miriam Herceg das 1:0 für die Gäste erzielen, die Wöhrer-Truppe ließ sich davon aber wenig beeindrucken und spielte weiter ihr Spiel. Kurz vor der Pause traf Herceg zum Zweiten, brachte die Traiskirchnerinnen damit in eine bequeme Situation.

Am Ende eine knappe Niederlage

In der zweiten Halbzeit spürten die Weikersdorfer Frauen, dass noch mehr möglich wäre und griff auch vorne mehr an. Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff netzte Maria Pross zum 1:2, was bei den Gästen aus Traiskirchen für Druck sorgte. Dass die Mädels aus Traiskirchen mit Druck aber locker umgehen können, bewiesen sie nur zwei Minuten später, als Nadine Slapnik auf 3:1 erhöhte. Doch auch diesen Rückschlag steckte Wöhrers Mannschaft weg, Katja Schmidt verkürzte in der 60. Minute auf 2:3 per Abstauber. In der letzten halben Stunde versuchten die Gastgeberinnen noch alles, um den Ausgleich zu erzielen, die Partie war dann nach 90 Minuten aber zu Ende, die Traiskirchner Mädels stehen in der nächsten Runde.

Stimme zum Spiel

Weikersdorf-Coach Mario Wöhrer: „Die Mädels haben so brav gearbeitet, stark gekämpft, da kann man ihnen gar keinen Vorwurf machen. Vielleicht war dann auch der Respekt ein bisschen zu groß, aber aus der Partie gehen wir gestärkt raus und können einiges mitnehmen.“