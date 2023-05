„So tritt man als Tabellendritter auf!“

FSG Stetteldorf - Bad Vöslau 3:0. Die Anweisungen von Trainer Christoph Gregshammer, nach der durchaus überraschenden Niederlage vor sechs Tagen waren deutlich: Zurück zu den Basics und mit einfachen Pässen wie ein Tabellendritter auftreten.

Man merkte es den Stetteldorferinnen ab Minute eins an, dass sie hier und heute die Bad Vöslauerinnen mit null Punkten nach Hause schicken wollten. Durch ihre dominante Spielweise erarbeiteten sich die Gastgeberinnen in der zehnten Minute einen Eckball. Wer sie kennt, weiß, wie gefährlich die FSG bei Eckbällen ist. Veronika Gregshammer trat an und beförderte das Leder punktgenau auf den Kopf der Abwehrchefin Sanja Gartner, die nur mehr einnicken musste um ihre Mädels 1:0 in Führung zu bringen.

Die Stetteldorferinnen machten weiter Druck und wollten sofort nachlegen. Und von Bad Vöslau? Von denen kam sehr wenig, nur hin und wieder gab es ein wenig Entlastung, doch wenn es Richtung Sechzehner ging, stand immer eine Stetteldorfer Gegenspielerin im Weg. So war es nur eine Frage der Zeit bis das 2:0 fallen sollte. Dies geschah dann zehn Minuten vor der Pause. Die Gastgeberinnen kombinierten sich sehenswert in Richtung Strafraumgrenze. Dann der Pass in die Tiefe auf Julia Weidlinger, die sich den Ball nur einmal mitnehmen brauchte, und schon zappelte er im Netz.

27. Tor im 18. Spiel

Nach dem Seitenwechsel schraubte Stetteldorf einen Gang zurück und nahm den Fuß ein wenig vom Gas. Das Spiel verlagerte sich jetzt ins Mittelfeld, doch auch hier behielten die Gastgeberinnen die Oberhand. Richtig gefährlich wurde es erst wieder in Minute 69. Schöne Kombination im Mittelfeld der Stetteldorferinnen. Präziser Steckpass auf die Topscorerin Kerstin Riedrich, die eiskalt blieb und mit ihrem 27. Tor im 18. Spiel alles klar machte.

Auch danach kamen die Gäste aus Bad Vöslau kaum zu einer Offensivaktion und es bestand über 90 Minuten kein Zweifel, dass Stetteldorf diese Begegnung, dank ihrer fußballerischen Überhand, für sich entscheiden wird.

„So tritt man als Tabellendritter auf!“

Stetteldorf/Großweikersdorfs Trainer Christoph Gregshammer berichtete: „Wir haben heute gekämpft, gerackert und schönen Fußball gespielt. Nach dem Spiel von letzter Woche, haben wir uns das, was wir uns unter der Woche vorgenommen haben, perfekt umgesetzt. Genau so muss man als Tabellendritter beim Drittletzten auftreten. Der Fußball, den wir heute gespielt haben, hat mir sehr gut gefallen und auch das Zu-Null tut der Defensive enorm gut!“

Statistik:

FSG Stetteldorf / Großweikersdorf - Bad Vöslau 3:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (10.) Gartner, 2:0 (36.) Weidlinger, 3:0 (69.) Riedrich

Karten: Milosevic (75., Gelbe Karte Foul)

FSG Stetteldorf / Großweikersdorf: Mantler, Kirchner (83. Meilinger), Mayer, Neuhold, Riedrich, Weidlinger (83. Obritzhauser), Weiss Lisa, Tragschitz (72. Weiss), Behr, Gregshammer, Gartner

Bad Vöslau: Knezevic, Reischer, Kirnbauer, Dollensky, Milosevic, Schremser (60. Misirli), Benesch, Hein (HZ. Rodax), Prader, Valenta, Landerl (77. Kaya)

60 Zuschauer, Schiedsrichter: Mihai-Romulus Nan