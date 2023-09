Highlight für den Tabellenführer

Mit drei Siegen aus drei Spielen sind die Paudorf-Ladys eindrucksvoll in die neue Saison gestartet. Am Wochenende setzte sich die Penz-Elf gegen Ernstbrunn mit 5:1 durch und holte sich sogar die verdiente Tabellenführung.

Am Sonntag um 16.30 Uhr steht für die Göttweigerinnen ein echtes Highlight auf dem Programm. In der ersten Runde des Frauen-ÖFB-Cups treffen Goalgetterin Jasmin König & Co. vor heimischem Publikum auf Bundesligist Vienna. In der letzten Saison scheiterten die Paudorferinnen erst im Viertelfinale an Kleinmünchen/Blau-Weiß Linz. „Ich hab mir die Vienna zwei Mal angeschaut und muss sagen, dass sie vom Niveau her weit über Blau-Weiß Linz zu stellen sind. Zuletzt haben sie sogar in Neulengbach gewonnen“, erzählt Paudorf-Trainer Werner Penz. Dennoch hofft der Coach der Göttweigerinnen, dass sich seine Mannschaft gegen den übermächtigen Gegner gut verkauft: „Wir gehen komplett ohne Erwartungen in das Spiel rein. Am wichtigsten ist für mich, dass wir aus dem Spiel lernen. Für uns ist das auch ein Gradmesser, damit wir sehen, wo wir in unserer Entwicklung stehen.“

Nach dem starken dritten Platz in der vergangenen Spielzeit gehören die Paudorferinnen in dieser Saison zum Kreis der Favoriten auf den Meister-titel. Durch kluge Transfers hat sich die Truppe in der Sommertransferperiode verstärkt. „Unser Kader ist jetzt sehr groß. Wir können Ausfälle ohne weiters verkraften“, gibt Penz die Marschroute vor.