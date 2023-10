Zweite Liga wäre großer Aufwand

Nachdem Paudorf am achten Spieltag in Traiskirchen zum ersten Mal in dieser Saison nicht als Sieger vom Platz gegangen war, trat die Penz-Elf sowohl unter der Woche beim Nachtragsspiel gegen Melk als auch beim Heimspiel gegen Fersch-nitz am Wochenende souverän auf und holte sich die nächsten sechs Punkte mit einem Torverhältnis von 16:3 in zwei Spielen.

Zum Abschluss der Hinrunde treffen die Göttweigerinnen nun auf den Tabellenzweiten und ersten Verfolger aus Weikersdorf, der in acht Spielen nur sieben Gegentore kassiert hat. „Nach Verlustpunkten liegen sie nur drei Zähler hinter uns. Wir können uns dort eine gute Basis für die Rückrunde legen, im schlechtesten Fall sind wir punktegleich mit ihnen“, erzählt Paudorf-Trainer Werner Penz.

Sollten die Paudorf-Ladys mindestens einen Punkt holen, dürfen sie sich über den Herbstmeistertitel freuen. Mit 42 Toren aus nur neun Spielen stellt die Penz-Elf die mit Abstand beste Offensive der Liga, die auch mit Sicherheit zweitligatauglich wäre. Jasmin König und Lisa Gersthofer erzielten alleine 29 der 42 Tore der Paudorferinnen.

Sollten die Göttweigerinnen auch am Ende der Meisterschaft ganz oben stehen, würde es ein Relegationsduell gegen den Meister der Wiener Landesliga geben. So weit will Penz aber noch nicht denken: „Wir werden uns in der Winterpause überlegen, wo wir hinwollen. In der 2. Bundesliga fährt man durch ganz Österreich. Da stellt sich natürlich auch die Frage, ob das alle Spielerinnen wollen. Für uns als kleinen Verein wäre das natürlich ein toller Erfolg, aber es ist auch ein großer finanzieller Aufwand damit verbunden. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass wir sportlich auf jeden Fall das Zeug dazu hätten.“