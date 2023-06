Austria zu stark: Traiskirchen verpasst Aufstieg in die Bundesliga

Traiskirchen - Austria 1c 0:3. Die Austria bündelte für den Aufstiegskampf in der 2. Bundesliga alle Kräfte. Die Violetten verstärkten das Team, das in der Stadtliga den Meistertitel holte mit acht Spielerinnen aus der Future League. Mit diesem „Upgrade“ verwandelten die Wienerinnen im Hinspiel schon einen 0:1-Rückstand in einen 3:1-Sieg. Im zweiten Spiel blieben die Austrianerinnen ebenfalls ungefährdet. Nach exakt einer halben Stunde brachte die gebürtige Bad Fischauerin Jasmin Biblekaj die Austria mit 1:0 in Front.

Traiskirchen brauchte zu diesem Zeitpunkt schon drei Treffer, um es überhaupt in die Verlängerung zu schaffen. Nach der Pause beraubte Mara-Sophia Draxler Traiskirchen der letzten kleinen Aufstiegschance. In der Nachspielzeit sorgte Magdalena Austerer für den 3:0-Endstand. Die Austrianerinnen jubeln über den Aufstieg. Bei Traiskirchen herrschte Enttäuschung. „Wenn man beide Spiele über 90 Minuten betrachtet, muss man der Austria gratulieren. Sie haben das Regulativ ausgenutzt, aber nichts Verbotenes gemacht. Das ist okay und das müssen wir akzeptieren. Wir werden nächste Saison wieder angreifen“, fasst Traiskirchen-Sportchef Michael Schmidt zusammen.