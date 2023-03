Traiskirchen dreht Derby in Hälfte zwei

Herbstmeister Traiskirchen wollte im Bezirksderby gegen abstiegsgefährdete Bad Vöslauerinnen gleich ein Ausrufezeichen setzen. Doch zunächst tat sich der Favorit schwer. Traiskirchen hatte viel Ballbesitz, aber keine Lösungen um die dicht gestaffelte Abwehr der Gäste vor große Probleme zu stellen. So hatten die Außenseiterinnen im Konter die besseren Möglichkeiten. Allen voran Stella Landerl bekamen die Traiskirchnerinnen nicht in den Griff. Die Tochter von Admira-Coach Rolf Landerl erzielte dann auch den sehenswerten Treffer zum 1:0 der Thermalstädterinnen. Landerl dribbelte über das halbe Feld und anstatt an der Sechzehnergrenze querzulegen, versenkte sie den Ball unhaltbar im langen Kreuzeck.

Bad Vöslau geht die Luft aus

Die Thermalstädterinnen brachten den Vorsprung in die Halbzeitpause. In Durchgang zwei präsentierte sich Traiskirchen gleich doppelt eiskalt. Ein Schuss von Isabella Dujmenovic wurde zum 1:1 abgefälscht. Nur drei Minuten später kam Bad Vöslau zweimal zu spät. Ulrike Freiberger brauchte den Ball nur mehr einschieben. Plötzlich lag der Leader voran und den dezimierten Bad Vöslauerinnen fehlten die Mittel, um das Match noch einmal spannend zu gestalten. Trainer Igor Knezevic hatte keine einzige Wechseloption. In der Schlussviertelstunde machten Dujmenovic und Spielertrainerin Kuri Petrusova den klaren Traiskirchner Derbysieg perfekt. Grund zur Freude geben auch die anderen Ergebnisse: Die Titelkonkurrenz aus Schrems und Stetteldorf ließ gleich in Runde eins Federn. Traiskirchens Guthaben wächst auf drei Zähler an.

Stimme zum Spiel

Traiskirchen-Sportchef Michael Schmidt:"Es hat sich das bestätigt, was wir uns erwartet haben. Der Start in das Frühjahr ist immer schwierig. Man weiß nie genau, wo man steht. Die erste Hälfte war von uns weniger gut. In der zweiten Hälfte hat man den Unterschied zwischen dem Ersten und dem Vorletzten schon gemerkt."

Bad Vöslau-Coach Igor Knezevic:"Wir hatten genau elf fitte Spielerinnen. Wir haben in der ersten Hälfte über unseren Verhältnissen gespielt. Da war ich extrem stolz auf die Mädels. Aber es war uns bewusst, dass wir das Level nicht halten können. Die Trainingsbeteiligung war zuletzt katastrophal, deshalb bin ich auch angefressen, weil ich weiß, welche Kapazität dieses Team hätte, aber so können wir das nicht über 90 Minuten abrufen."

FSG Traiskirchen - Bad Vöslau 4:1 (0:1)

Samstag, 25. März 2023, Traiskirchen, 50 Zuseher, SR Vanessa Previsic

Tore:

0:1 Stella Valentina Landerl (29.)

1:1 Isabella Dujmenovic (46.)

2:1 Ulrike Freiberger (49.)

3:1 Isabella Dujmenovic (78.)

4:1 Anna Petrusova (89.)

FSG Traiskirchen: V. Matuskova - S. Kolm (62. A. Katic) - J. Kellner - N. Slapnik (75. S. Svoboda) - B. Witasek, D. Krsjakova - K. Degeorgi, M. Hornakova, I. Dujmenovic (84. K. Pechhacker) - U. Freiberger - A. Petrusova; J. Wasylyk-Kirschner, S. Schweiger, D. Jendrusova

Trainer: Anna Petrusova

Bad Vöslau: A. Valenta - C. Hein, V. Benesch, E. Hein - S. Reischer - V. Kirnbauer, L. Dollensky - S. Milosevic, J. Rodax, T. Knezevic - S. Landerl

Trainer: Igor Knezevic