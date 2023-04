Leader Traiskirchen holt die nächsten drei Punkte

Traiskirchen - Ernstbrunn 2:0. Während Schrems dem ersten Verfolger Stetteldorf (3:0) alle drei Punkte wegnahm, kommt Tabellenführer Traiskirchen dem Meistertitel wieder ein Schritt näher. Das Team rund um Spielertrainerin Anna Petrusova stellte die Weichen früh auf Sieg. Maria Hornakova erzielte bereits nach neun Minuten das 1:0. Petrusova legte Mitte der ersten Halbzeit den zweiten Treffer nach. Weitere Möglichkeiten blieben ungenützt.

Nach dem Seitenwechsel fiel Traiskirchen zurück. Ernstbrunn legte zu, schaffte es aber nicht mehr die Partie noch einmal so richtig spannend zu machen. In der Tabelle bauen die Traiskirchnerinnen ihr Guthaben auf sieben Punkte aus. Neuer Zweiter ist Paudorf. Fünf Runden vor Schluss scheint der Vorsprung schon komfortabel. „Wir schauen weiter Woche für Woche. An unserer Situation ändert sich nichts. Es ist aktuell ein Auf und Ab, aber die Mädels lösen das sehr gut“, sagt Traiskrichen-Sportchef Michael Schmidt.

Statistik:

FSG Traiskirchen - FSG Ernstbrunn / Stronsdorf 2:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (9.) Hornakova, 2:0 (27.) Petrusova

Karten: Fellner (53., Gelbe Karte Foul)

FSG Traiskirchen: Matuskova, Katic (57. Svoboda), Slapnik (57. Lasinger), Krsjakova, Mrnjevica (87. Sida), Freiberger (81. Pechhacker), Schweiger, Kellner, Degeorgi, Hornakova, Petrusova (87. Jendrusova)

FSG Ernstbrunn / Stronsdorf: Rögner, Wimmer, Fellner, Steiner, Ziegler, Lang, Meißl Jessica, Gepperth (67. Weichselbaum), Breitseher, Meißl Dominique (67. Bernold), Hartmann

50 Zuschauer, Schiedsrichter: Soner Sen