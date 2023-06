Asparn versucht sich in der Gebietsliga

13 Siege, nur eine Niederlage, ein Torverhältnis von 65:11 – und trotzdem nur Zweiter. Dieses bittere Los zog heuer der ASV Asparn in der Frauengruppe Weinviertel.

Ausschlaggebend war letztlich das direkte Duell mit dem SV Langenzersdorf. Im allerersten Saisonspiel hatte Asparn zu Hause mit 3:0 gewonnen, im Frühjahr auswärts allerdings 1:7 verloren. Weil sich auch Langenzersdorf gegen alle anderen Teams schadlos hielt, durfte der Rivale am Mittwoch nach einem 14:0 gegen Prinzendorf den Titel bejubeln. „Sehr undankbar, leider, leider, leider“, fand ASV-Obmann Christian Idinger.

Zwei Jahre, zweimal Zweiter

Dass die Asparner Truppe, die erst im Sommer 2021 in die Meisterschaft einstieg, in ihrem zweiten Jahr zum zweiten Mal Zweiter wurde, sorgte aber trotzdem für Freude. Und für einen ehrgeizigen Beschluss. „Jetzt gehen wir das Abenteuer Gebietsliga an“, verkündet Idinger, dass der Verein die entsprechende Meldung schon abgegeben habe.

Mitgrund neben dem Vertrauen in die eigene Stärke ist der Umstand, dass in der Frauengruppe nur noch acht Teams übrig waren, Prinzendorf zudem einmal absagen musste. Sechs Spiele im Halbjahr waren Asparn zu wenig. In der Gebietsliga Nordwest-Weinviertel will man sich nun im Mittelfeld etablieren.