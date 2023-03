RUNDE 10: Langenzersdorf - Asparn / Zaya: 7:1 (1:1)

Langenzersdorf traf am 26. März in der 10. Runde der Frauengruppe Weinviertel zuhause auf Asparn / Zaya. In einem torreichen Spiel vor 65 Zuschauern gelang Langenzersdorf ein klarer 7:1 (1:1) Sieg.

In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

Langenzersdorf - Asparn / Zaya 7:1 (1:1)

Sonntag, 26. März 2023, Langenzersdorf, 65 Zuseher, SR Suayib Katik

Tore:

0:1 Daniela Tren (28.)

1:1 Christina Schwarz (44.)

2:1 Leonie Artner (46.)

3:1 Christina Schwarz (60.)

4:1 Christina Schwarz (72.)

5:1 Christina Schwarz (73.)

6:1 Leonie Artner (82.)

7:1 Christina Schwarz (89.)

Langenzersdorf: K. Mayer, S. Akdag (33. I. Wiesinger), K. Osmancevic, J. Szehi (26. A. Widy), M. Spitzer, C. Schwarz, E. Schulz, V. Radl, I. Kreutz (83. A. Kostic), S. Bednarik, L. Artner

Trainer: Christian Umsait

Asparn / Zaya: M. Sauer, L. Zeinler, A. Idinger, T. Huber, L. Brandl, C. Alcalde Merino (14. A. Schöfmann), P. Sauer, D. Tren, L. Brandl, J. Kauer, S. Strobl (27. V. Staribacher); B. Birsak

Trainer: Gerhard Kreidl

Karten:

Gelb: Mona Spitzer (79., Unsportl.), Kiara Osmancevic (86., Kritik) bzw. Alexander Brandl (79., Unsportl.)