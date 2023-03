RUNDE 11: FSG Paudorf II - FSG Göstling / Ybbs: 1:3 (1:2)

FSG Paudorf II traf am 26. März in der 11. Runde der Joker Wohnen Frauengruppe West zuhause auf FSG Göstling / Ybbs. In einer knappen Partie hatte FSG Göstling / Ybbs das bessere Ende für sich, FSG Paudorf II musste sich letztendlich 1:3 (1:2) geschlagen geben.

In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

FSG Paudorf II - FSG Göstling / Ybbs 1:3 (1:2)

Sonntag, 26. März 2023, Paudorf, 45 Zuseher, SR Johann Weichselbaum

Tore:

0:1 Yvonne Baier (11.)

1:1 Andrea Lazurca (20.)

1:2 Julia Haslinger (45.)

1:3 Julia Haslinger (54.)

FSG Paudorf II: J. Eigner, C. Hirsch (60. M. Bauer), M. Wolf, M. Wohak, M. Graf (31. L. Berger), F. Weiß, A. Lazurca (75. J. Kleinfeld), A. Gusenbauer, C. Moser, H. Weixelbaum, A. Alberty

Trainer: Heimo Gleich

FSG Göstling / Ybbs: L. Schneckenleitner - R. Biber - F. Simetzberger (79. V. Nadler) - M. Hudler - S. Glatter - Y. Baier (75. M. Tiefenböck), A. Leichtfried (51. M. Ganser), J. Haslinger (82. L. Ganser) - C. Kronsteiner, P. Prieler - B. Ruspekhofer (70. R. Heim); E. Harrer

Trainer: Markus Sonnleitner