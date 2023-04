Erster Sieg! Hohenau tankt Selbstvertrauen

Werbung

2:3 in Tulln, 1:1 gegen Prottes, und das auch nur dank eines Treffers in der Nachspielzeit – den Start in die Rückrunde hatte sich der ASV Hohenau definitiv anders vorgestellt. Am Samstag in Leopoldsdorf gelang dem Tabellenführer die Trendwende, zwei Treffer früh in der zweiten Hälfte brachten Grün-Weiß nach einem offenen ersten Durchgang auf Kurs. Trainer Rudolf Bily atmete nach dem ersten Frühjahrssieg, dem ersten überhaupt unter seiner Leitung, ein wenig auf: „Es waren zwei schwierige Wochen mit vielen Verletzten, Kranken und Gelben Karten und wir mussten die Spieler vor allem mental vorbereiten. Aber wir sind mit Entschlossenheit und dem Willen, die letzten erfolglosen Spiele zu brechen, nach Leopoldsdorf gereist.“

Für das erlösende 1:0 sorgte in Abwesenheit des gesperrten Toptorschützen Erik Guoth eine andere Lebensversicherung der Gäste: Manuel Kegler. Diesmal hatte es der 23-Jährige aber relativ leicht, zu gut war die Vorlage von Youngster Fabian Ribing, der damit seine gute Leistung krönte. Kegler musste nur noch ins leere Tor eindrücken.

Sein Trainer hofft, dass der Sieg dem ASV nun neues Selbstvertrauen einimpfen wird. Wichtig war er freilich auch für die Tabelle. Ohne vollen Erfolg wäre Hohenau in dieser bereits überholt worden. Doch es geht Schlag auf Schlag: In den kommenden zwei Heimspielen kommen der Dritte Ernstbrunn und der Zweite Klosterneuburg nach Hohenau. Dazwischen muss der ASV zum FC Neudorf, der im Frühjahr auch noch nicht verloren hat.