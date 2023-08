„Frohnatur“ krönte sensationelles Debüt

Im Sommer kam zum einen Lörinczi (Marko) ein zweiter (Michal) dazu. Das slowakische Brüderpaar stand aber nicht gemeinsam in der Hohenauer Startelf beim Auftakt gegen Lassee. Weil Marko Lörinczi krank war und Trainingsrückstand hatte, spielte zunächst nur sein Bruder, ab Minute 62 waren sie dann endlich vereint.

Der aus Prottes gekommene Michal Lörinczi brachte Obmann Roman Hallas beim Debüt regelrecht zum Schwärmen: „Er hat über 90 Minuten eine sensationelle Leistung abgeliefert und der mit einem Traumtor das Sahnehäubchen verpasst.“ Zwar war bereits der Führungstreffer von Janik Oberrenzer herrlich anzuschauen, dessen Volley schlug unhaltbar im Netz einschlug, aber Michal Lörinczi setzte dem noch eines drauf: Per Spitz versenkte er die Kugel aus gut 25 Metern im Kreuzeck, der Keeper war völlig chancenlos.

Kommen weitere Lörinczis nach Hohenau?

Dass alles gleich im ersten Match so klappte, wundert den Neuen selber: „Es war nicht ganz einfach, denn wegen eines Beinbruchs habe ich einpaar Wochen nicht trainieren können, erst eine Woche vor dem Spiel hatte ich das erste Training.“ Dass er wieder mit seinem Bruder spielen kann, schätz er sehr und kündigt weitere familiäre Verstärkung an: „Meine anderen Brüder, Frantisek und Mario, sind auch super Fußballer, vielleicht sehen wir noch einen Lörinczi in Hohenau (lacht).“ Aber vorerst muss Hohenau mit zwei Lörinczis versuchen, Meister zu werden, das wäre Michals größter Traum: „Seit ich klein bin, träume ich vom Meistertitel. Vielleicht schaffen wir es, wir haben sicher das Team dafür.“

Persönlich freut sich Hallas sehr über das geglückte Debüt: „Er ist so ein netter Kerl, eine richtige Frohnatur, ein Showman, Everybody's Darling. Ihm gönnt das jeder.“ Obwohl er gewusst hatte, dass es in Hohenau aufgrund des starken Kaders schwer werden wird, nahm er die Herausforderung an, auch das imponiert den Funktionär.

„Gegen uns wollen alle Gegner unbedingt gewinnen“

Insgesamt war der Sieg verdient, fand Hallas, wobei das Spiel auch anders ausgehen hätte können: „Im Herbst hätten wir so ein Spiel noch verloren.“ Nun geht es gegen Aufsteiger Marchegg, wieder eine schwere Aufgabe, sagt der Obmann: „Für uns sind alle Spiele schwer, weil gegen uns immer alle Gegner unbedingt gewinnen wollen.“