Heimserie gerissen, Titelträume geschrumpft

Ein gebrauchter Samstag-Abend für den ASV Hohenau: Nicht nur, dass man erstmals seit knapp vier Jahren wieder eine Niederlage zu Hause verdauen musste, die schwere Kost gab es noch dazu ausgerechnet gegen den direkten Meisterkonkurrenten aus Klosterneuburg. Vor dem 1:2 am Samstag musste sich der ASV auf eigener Anlage zuletzt am 18. Mai 2019 beim 0:3 gegen Prottes geschlagen geben. „Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei“, formulierte es Obmann Roman Hallas treffend.

Trainer Bily steht nicht zur Diskussion

Das Vereinsoberhaupt stellte fest: „Natürlich bin ich absolut unglücklich. Wer mich kennt, der weiß, dass es bei mir im Kopf schon rattert.“ Nervös ist er (noch) nicht: „Dafür bin ich zu lange im Geschäft.“ Mit Trainer Rudolf Bily hat die Misere nichts zu tun, der steht laut Hallas nicht zur Debatte: „Wenn man einen Schuldigen suchen will, dann muss man mich nehmen. Ich bin der Obmann, in guten wie in schlechten Zeiten.“

Coach Bily will unterdessen den Kopf freibekommen. „Ich muss abschalten und mir alles anschauen, damit wir die Ergebnisse und die Atmosphäre wieder verbessern“, erklärte er. Dass es nichts mit einem Dreier wurde, lag diesmal aber nicht am Biss, wie gegen Neudorf, sondern an der Standardschwäche. Beide Tore fielen nach ruhenden Bällen – und das, obwohl die Mannschaft vor dem Spitzenspiel Videomaterial der Klosterneuburger präsentiert bekommen hatte. Nicht nur das fiel Bily auf, sondern auch, „dass der Mannschaft im Moment die Leichtigkeit und Spielfreude fehlt“.

Fast sinnbildlich dafür steht Stürmer Manuel Kegler. Der Angreifer plagte sich in den letzten Wochen mit einem Infekt herum, traf in der Rückrunde bis dato nur einmal. „Ich bin enttäuscht“, gab er zu. Er will aber bis zum Ende kämpfen: „Die Meisterschaft ist noch nicht entschieden, es gibt noch acht Runden, also noch genug Punkte zu holen.“ Für den 23-Jährigen war es die erste Pflichtspielniederlage vor heimischem Publikum, er kam im Sommer 2019 nach Hohenau.