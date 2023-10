Hohenau tauscht den Trainer

Das 1:2 gegen Neudorf am vergangenen Samstag war für den ASV Hohenau die erste Saisonniederlage, und doch war sie schon eine zu viel. Dank der blütenweißen Weste des siegreichen Gegners liegt Grün-Weiß nach acht Runden schon sieben Punkte zurück, der Weg zum langersehnten Aufstieg in die 2. Landesliga Ost scheint weit. Auch für Obmann Roman Hallas, der nach der Pleite im Schlagerspiel den Austausch mit Trainer Rudolf Bily (46) suchte: „Wir haben die letzten Wochen analysiert und sind zur Einsicht gekommen, dass die gemeinsamen Ziele nicht erreicht wurden und dass die Gefahr besteht, dass sie auch nicht erreicht werden können.“

Die logische Folge: man trennte sich. In beiderseitigem Einvernehmen, wie beide Seiten betonen. Das zeigen auch die schätzenden Worte, die zum Abschied gefunden wurden. „Es tut mir menschlich extrem leid und das meine ich ernst, weil er ist ein super Bursche“, sagt Hallas über Bily: „Aber er ist als Trainer da, und ich als Obmann. Wir sind alle da im Sinne des Vereins, und wenn Vereinsziele gefährdet sind, muss ich als Obmann reagieren.“

Bily: „Ich drücke Spielern, Verein und Fans die Daumen“

Auch Bily, der am Dienstag sein letztes Training leitete und sich von der Mannschaft verabschiedete, geht im Frieden: „Jeder kennt die Ziele beim ASV und das hat mich persönlich motiviert, als ich vor acht Monaten dazugekommen bin (im Februar begann die Vorbereitung, verpflichtet wurde Bily schon im November 2022, Anm.). Ich mag Herausforderungen und wollte eine Philosophie zum ASV bringen, die jeder akzeptieren und an die jeder glauben muss.“

Trotz (saisonübergreifend) 13 Spielen ohne Niederlage bis zur Pleite gegen Neudorf sei es ihm aber nicht gelungen, Ruhe und Sicherheit zu garantieren, so Bily: „Der Punktverlust gegen Neudorf war mit Blick auf die Tabelle wohl der Schlüssel zu meinem Ende. Ich gehe, drücke aber den Spielern, der Vereinsführung und den Fans die Daumen und glaube, dass der Traum beziehungsweise das Ziel, in die zweite Landesliga aufzusteigen, mit einem neuen Trainer erreicht wird.“

Nach seiner Rolle als Interimstrainer vor einem Jahr übernimmt Rainer Setik den ASV Hohenau nun fix. Foto: David Aichinger

Setik junior übernimmt das Ruder

Dieser ist bereits gefunden und wird am Donnerstagabend sein erstes Training leiten: Rainer Setik junior. Der 38-Jährige agierte schon vor einem Jahr, nach der Trennung von Sedat Sahin und vor der Verpflichtung Bilys, als Interimscoach. Die Hoffnung, nach drei Siegen aus drei Spielen vielleicht regulär weitermachen zu dürfen, erfüllte sich damals nicht. Jetzt klappte es mit Verspätung aber doch, was Setik freut: „Selbstverständlich freue ich mich auf die Aufgabe und Herausforderung.“ Gemeinsames Ziel sei, „so schnell wie möglich den Rückstand auf den Erstplatzierten aufzuholen“, Setik traut das seiner Mannschaft zu: „Die Qualität und auch die Breite des Kaders ist um einiges besser aufgestellt als in den letzten Jahren.“

Am Freitag geht es dann auch schon zum ersten Match, Hohenau gastiert ab 19.30 Uhr in Muckendorf. Zur Seite stehen wird Setik übrigens Emir Basanovic, der bisherige Co- und Reservetrainer bleibt in selbiger Funktion erhalten. Stark mithelfen soll auch der Sportliche Leiter und Spieler Kevin Nemecek. Hallas hält fest: „Die alleinige Verantwortung, sportlich gesehen, ist in den Händen dieser drei.“