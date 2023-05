Nach Klatsche den Rücktritt angeboten

Tabellenführung? Futsch. Die vier Jahre andauernde Serie ohne Heimniederlage? Futsch. Zumindest noch in den Top fünf? Nach der dritten Niederlage in Folge auch das nicht mehr. Beim ASV Hohenau reiht sich aktuell eine schlechte Nachricht an die andere, der Winterkönig und einstige Topfavorit auf den Meistertitel ist im freien Fall.

Nach dem 1:4 in Groß-Enzersdorf war Trainer Rudolf Bily „total desillusioniert und traurig“, wie er es selbst formulierte. Nach 70 Minuten war es gegen den FC Marchfeld II noch 0:0 gestanden, im Finish fiel seine Mannschaft aber in sich zusammen. So sehr, dass Bily nach nur vier Punkten aus den sechs Spielen seit seinem Antritt zu einem drastischen Schritt bereit war. Direkt nach dem Spiel bot er Obmann Roman Hallas seinen Rücktritt an: „Ich bin Trainer und für die Ergebnisse verantwortlich, für die ich mein Maximum gebe.“ Hallas wollte davon aber nichts hören: „Ich hab ihm gesagt, du kannst momentan am Allerwenigsten dafür.“

Bily soll also bleiben, Hallas plant mit ihm auch schon die nächste Saison. Doch wo genau drückt der Schuh? Da grübelt auch das Vereinsoberhaupt: „Wie man als so eine Mannschaft so wenig Erfolg haben kann, ist mir ein Rätsel. Die genaue Analyse, wo der Wurm drin liegt, das wissen wir eigentlich alle nicht. Sonst würden wir sofort ansetzen.“

Bei einem Thema legen sich Hallas und Bily aber unisono fest: Die Einstellung ist nicht die beste. „Fakt ist, dass einige Spieler in der Mannschaft sind, die absolut Wille, Herz und Leidenschaft vermissen lassen und auch körperliche Mankos haben“, sagt Hallas: „Das hat man auch in Groß-Enzersdorf wieder gesehen. Mir tut es leid für die Spieler, die diese Eigenschaften noch haben, aber von einigen Kameraden im Stich gelassen werden.“

Dass sich mittlerweile immer mehr Teams in den Titelkampf einschalten, während Hohenau durchgereicht wird und für den Moment sogar aus den Top fünf rutschte, nimmt der Obmann fast schon stoisch zur Kenntnis. Sollte sich an der Einstellung nicht schleunigst etwas ändern, sieht er schwarz: „Dann ist der Meistertitel in weiter Ferne oder abgeschrieben.“ Auch Bily meint: „Dann werden wir niemals Erfolg haben.“