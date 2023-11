Neuzugang beim ASV Hohenau

Sechs Siege, drei Remis, drei Niederlagen! Wenn Hohenau-Obmann Roman Hallas vor dem abschließenden Derby in Neusiedl auf die Tabelle blickt, arbeitet es in ihm: „So kann man nicht zufrieden sein, das sind nicht unsere Ansprüche.“ Zehn Punkte fehlen aktuell auf Tabellenführer Neudorf, der schon lange angepeilte Aufstieg in die 2. Landesliga Ost ist im Moment weit weg.

Um die Trendwende zu schaffen und konstanter Resultate einzufahren, reagierte Hallas Anfang Oktober am Trainerposten: Rudolf Bily musste gehen, Rainer Setik übernahm. Besser wurde es bis dato nicht, im Gegenteil: der Rückstand wuchs noch an. Dennoch gibt es Lob vom Vereinsoberhaupt für seinen neuen Coach: „Rainer macht einen guten Job. Den Burschen gefällt es, sie ziehen mit.“

Schendlinger seit zwei Wochen an Bord

Davon konnte sich in den vergangenen zwei Wochen auch ein anderes, neues Gesicht persönlich ein Bild machen: Reinhard Schendlinger. Der 58-Jährige, der rund um die Jahrtausendwende Co-Trainer bei Bundesligist Untersiebenbrunn und später Cheftrainer in Horn und Krems war, soll in Hohenau ab sofort die Sportliche Leitung unterstützen.

Hallas und Schendlinger kickten einst gemeinsam beim ASV, waren auch die letzten Jahre immer wieder in Kontakt, wie beide erzählen. „Er hat Stallgeruch, war ein exzellenter Fußballer, ist ein intelligenter Bursche und hat das Herz am rechten Fleck - und das Herz schlägt nach wie vor für Hohenau“, sagt Hallas über Schendlinger: „Es wäre eine Farce, wenn man so etwas brach liegen lassen würde“.

Seine letzte fußballerische Station hatte Schendlinger als Trainer in Untersiebenbrunn. Seit 2017 verfolgte er das Geschehen nur von draußen. Foto: Joe Fuchs

Schendlinger sieht es ähnlich: „Es war so eine Art Heimkommen für mich, ein Wohlfühlcharakter in Hohenau. Nachdem ich gespürt habe, dass der Roman in den letzten Jahren viele Entscheidungen getroffen hat, die vielleicht nicht so gut waren, sind wir ins Gespräch gekommen, ob ich ihm nicht helfen könnte. Wir glauben, dass das ganz gut passen könnte.“

Hallas betont den Teamcharakter

In der Tat soll Schendlinger ein Vakuum füllen, das Hallas selbst aufgerissen hat. Der Obmann war in den letzten Jahren nämlich stets Teil der Sportlichen Leitung, auch noch, als im Sommer mit Kevin Nemecek ein Youngster neu in diesen strategischen Bereich im Verein dazu kam. Aus beruflichen Gründen will Hallas hier seit einigen Wochen aber kürzer treten: „Die Sportliche Leitung kann nicht mein Job sein.“

Dafür aber Schendlingers, der Seite an Seite mit Nemecek und dem Trainerteam um Setik und Emir Basanovic arbeiten soll. Hallas betont den Teamcharakter, sieht auch unterschiedliche Spezialgebiete: „Kevin ist im Umkreis von Hohenau Spezialist und auch in Tschechien und der Slowakei, weil er auch der Sprache mächtig ist. Reini wohnt in Leopoldsdorf, hat von früher viele Kontakte und viel Erfahrung. Jeder hat seinen Bereich.“ Das Bild, Nemecek würde jemand vor die Nase gesetzt werden, sei demnach nichtig: „Wir sind gut beraten, Harmonie reinzubringen und keinen hervorzuheben. Das ist auch Reini ganz wichtig.“

Das letzte Wort hat „der Boss“

Schendlinger selbst betont ebenfalls, lieber im Hintergrund arbeiten zu wollen. Er werde Trainings besuchen, Gespräche mit Trainer und Spielern führen, potenzielle Neuzugänge scouten und an Transfers mitarbeiten. „Beratende Sachen“, wie er es nennt. Über Transfers entscheiden würde letztlich, so wie es auch Hallas skizziert, das Team aus Sportlicher Leitung und Trainern gemeinsam. Inklusive Hallas? „Natürlich werden sie mich nach meiner Meinung fragen, aber ich versuche mich so weit wie möglich herauszuhalten“, sagt der Mister ASV. Welches Gewicht diese Meinung hat, weiß freilich auch Schendlinger: „Das letzte Wort hat natürlich Roman, so wie es überall ist. Weil er der Boss ist.“