Lörinczi wechselt die Fronten

„Wenn sich noch etwas ergibt, werde ich nicht Nein sagen“, sprach Hohenau-Obmann Roman Hallas noch am Samstag. Und siehe da, es hat sich was ergeben. Der alljährliche Titelkandidat schlug bei Bezirksrivale Prottes zu und sicherte sich die Dienste von Flügel Michal Lörinczi.

Der Ursprung dieses Wechsels lag aber nicht beim Fußball, wie der Funktionär schildert. Vielmehr habe sich Lörinczi am Freitag über ASV-Kicker Martin Hrubsa für eine Tätigkeit in Hallas' Unternehmen „DTC Hallas“ beworben. Der Geschäftsmann bot eine solche an, aber nur unter einer altgewohnten Bedingung: „Die Philosophie bei mir in der Firma ist immer, egal wer von der Slowakei kommt, wenn er Fußballer ist, muss er für mich Fußballspielen. So ist schon Adrian Cintula (damals Toptorjäger von Lokalrivale Rabensburg, Anm.) vor 15 Jahren nach Hohenau gekommen.“

Seit 2018 beim SC Prottes

Lörinczi willigte ein, Hallas einigte sich in der Folge auch mit Prottes, wenngleich man dort natürlich wenig begeistert war. Immerhin spielte der Slowake schon seit fünf Jahren für die Rot-Schwarzen, war dort absoluter Stammspieler und Leistungsträger und - so spät in der Übertrittszeit - fixer Bestandteil der Planungen für die kommende Saison. Öffentlich beließ es Trainer Aljoscha Kroboth aber bei „kein Kommentar“.

Sein ehemaliger Schützling wird in Hohenau auf Bruder Marko treffen und den Kader nochmal vergrößern. Hallas ist überzeugt: „Wenn er fit ist, ist er sicher eine Bereicherung für jede Mannschaft.“