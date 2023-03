Hohenau-Pleite macht das Titelrennen ganz weit auf

Es waren die Ergebnisse von Sonntag, die der Gebietsliga nach dem ersten Rückrunden-Spieltag noch mehr Würze verleihen, als über den Winter ohnehin schon gegeben war. Mit Muckendorf/Zeiselmauer gewann der Fünfte das Spitzenspiel beim Zweiten in Ernstbrunn. Damit ging es rauf auf Platz zwei, weil Klosterneu-burg überraschend in Neusiedl verlor. Die ganz dicke Schlagzeile lieferte aber Tulln mit dem Heimsieg über Hohenau. Statt drei Punkten Vorsprung hat der ASV damit nur noch zwei, doch nicht nur das: Selbst Neusiedl (6.) und Prottes (7.) rückten mit ihren Siegen näher an die Spitze heran, liegen aktuell nur vier bzw. fünf Punkte zurück. Die halbe Liga ist im Titelkampf.

Für Hohenau-Trainer Rudolf Bily freilich keine guten Nachrichten. Der 46-Jährige saß zum ersten Mal in einem Pflichtspiel auf der Bank, die Premiere ging gewaltig schief. Die Enttäuschung darüber konnte der Slowake, der auf den fiebrigen Manuel Kegler verzichten und bis zur Pause dreimal verletzungsbedingt wechseln musste, kaum verbergen: „Mit dem ersten Tor des Gegners war da keine Emotion mehr, keine Disziplin, das System ging weg. Eine Katastrophe. Wenn sie nicht mit Herz spielen, ist das ein großes Problem.“

Und zwar eines, das er schnell lösen muss. Denn schon am Samstag kommt der SC Prottes, dem Bily am Tag vor der eigenen Pleite – noch weit besser gelaunt – beim 5:1 gegen Laa auf die Beine sah: „Sie haben gut gespielt. Für uns ein schwieriger Gegner in dieser Situation, aber Ziel ist nur der Sieg.“

Kroboth: „Ein Leckerbissen für alle Fußballfreunde“

Im Hinspiel gelang der nicht, Prottes holte damals ein 2:2. Trainer Aljoscha Kroboth freut sich auf die Revanche: „Für uns eine super Herausforderung, und wenn es ähnlich attraktiv wird wie das Hinspiel, dann ist es ein Leckerbissen für alle Fußballfreunde.“ Die Chance, ganz vorne ranzurücken, will der 36-Jährige nicht groß kommentieren: „Man wird einfach sehen, wie weit wir tatsächlich sind und wie wir uns in einem Topspiel verhalten.“