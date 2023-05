Verfolger-Duell abgesagt

Die Talfahrt des ASV Hohenau, der zuletzt drei Mal in Folge verlor und damit auch fast seinen Coach, ist vorerst gestoppt. Die Verantwortlichen, rund um Obmann Roman Hallas, mussten das Verfolger-Duell (Hohenau ist aktuell Sechster) gegen den Fünften aus Muckendorf/Zeiselmauer witterungsbedingt absagen. Die starken Regenfälle ließen ein Spiel nicht zu.

Pfingstmontag als Ersatztermin

„Genau“, so Hallas, „wir haben ihnen gestern am Abend schon Bescheidgegeben und auch gleich einen Ersatztermin fixiert.“ Am 29. Mai, dem Pfingstmontag, wird nachgespielt. Der ASV bittet zu eine Matinee, Spielbeginn ist 11 Uhr. Schnitzel dürfen dabei natürlich nicht fehlen.