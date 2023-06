Zwei Topspieler kommen

Wieder einmal musste der ASV Hohenau einem anderen Team zum Meistertitel gratulieren. Neben Klosterneuburg war auch Lassee unterm Strich besser, der Herbstmeister kam nur als Dritter über die Ziellinie. Ein Umstand, der Obmann Roman Hallas überhaupt nicht schmeckt, er kündigt einmal mehr einen Großangriff in der kommenden Saison an: „Ich gebe keine Ruhe, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen.“

Großes Ziel: eine „Mittelachse“, die den Ligarivalen Woche für Woche Sorge bereiten kann. Zwei dieser Puzzleteile hat Hallas bereits gefunden und nun auch offiziell bestätigt: Mensur Kurtisi und Daniel Sebesta kommen fix zum ASV.

Kurtisi ist zwar schon 37, bringt aber jede Menge Erfahrung mit nach Hohenau. Der Nordmazedonier kickte in seiner Karriere in sieben verschiedenen Ländern, von Italien über Kasachstan bis nach Saudi-Arabien und sogar Australien. In Österreich stehen 67 Spiele in der 2. Liga zu Buche. Die letzten zwei Jahre verbrachte Kurtisi in Bisamberg, in der abgelaufenen 2. Landesliga Ost-Saison gelangen ihm zehn Tore.

Erfahrung auf höchster Ebene bringt auch Sebesta mit, der 31-jährige Slowake sammelte in seiner Heimat laut dem Internetportal „transfermarkt.at“ 260 Erst- beziehungsweise Zweitligaeinsätze, wobei ihm 91 Tore gelangen. Der Stürmer kommt von Skalica nach Hohenau.

Skoda bleibt doch, vier andere gehen

Treffen wird er dort unter anderem auf Marek Skoda, der zentrale Mittelfeldmann bleibt nun doch. „Die komplette Mannschaft hat sich hinter ihn gestellt und gesagt wir brauchen ihn noch“, schildert Hallas, der aber freilich auch Abgänge verkündet: Miroslav Mihal beendet seine Karriere, Tomas Tok geht zurück nach Mistelbach, Lukas Stetter schließt sich Katzelsdorf an, Erik Guoth Ladendorf. An weiteren Neuzugängen wird indes noch gearbeitet.