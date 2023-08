Absage, Schützenfest und ein Premierentor

Testspiel abgesagt

Gerade eben hatte Hohenau seinen Kader breiter aufgestellt, da war er trotzdem nicht groß genug für das geplante Testspiel gegen den FC Malacky. Trainer Rudolf Bily berichtet von einem Magenvirus bei mehreren Spielern und einigen Verletzungen. Die Partie wurde abgesagt, die Generalprobe soll nun am Samstag in Gerasdorf steigen.

Sieben Tore im Heimstadion

Gespielt hat Leopoldsdorf, und das erstmals für die Zugänge in ihrem neuen Zuhause. Trainer Sedat Sahin gefiel beim 7:0 gegen Donaustadt freilich auch das Resultat, er sieht aber noch Arbeit in der Defensive: „Offensiv sind wir, denke ich, schon eine Mannschaft, die dem einen oder anderen wehtun kann.“

Personalnot

Lokalrivale Lassee hat weiterhin zu kämpfen, gegen Hellas Kagran (0:3) waren erneut nur 13 Mann dabei. Positiv: Simon Lahner konnte mitmachen, die gebrochene Zehe dürfte halten.

Premierentor

Neuzugang Nik Ablinger traf erstmals für Prottes, der Test gegen Eckartsau ging allerdings 1:3 verloren.

Die Serie hält an

Der FC Marchfeld II schlug auch die Oberliga-Klubs Liesing und Cro Vienna. Bisherige Bilanz: fünf Spiele, fünf Siege.

Blitzstart

In der ersten Minute ging Neusiedl gegen Ladendorf in Führung, in der zweiten fiel das 1:1. Endstand war 4:3, Neuzugang Emir Jusic traf doppelt.