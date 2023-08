Mit neuen, jungen Kräften zum Sieg

Ernstbrunn - FC Marchfeld II 1:4. Dass es eine schwere Aufgabe gegen den FCMII wird, war Ernstbrunn-Spielertrainer Bernd Zinser klar: Er musste mit den verletzten David Handl und Philipp Hackl sowie dem kranken Nico Nentwig auf drei Schlüsselspieler verzichten. Er selbst musste deshalb in der Abwehr auflaufen. Der Gegner setzte auf neue Spieler, sieben der elf Spieler der Startelf kamen im Sommer neu. Der Altersschnitt betrug laut Trainer Willi Hawla 19,8 Jahre.

Die erste Chance hatte aber Ernstbrunn, die Flanke von Neuzugang Felix Hartmann riss ab und klatschte in die Innenstange, von dort flog er ins Aus. „In 90 Prozent der Fälle geht der Ball rein, diesmal leider nicht“, haderte Zinser. Danach übernahmen die Gäste das Kommando und gingen in der 17. Minute in Führung: Joe Richards blieb im Eins gegen Eins mit dem Schlussmann eiskalt und schob den Ball über die Linie. „Damit haben wir Ernstbrunn kalt erwischt“, sagte Hawla.

Keine Rote: Kevin Glück mit viel Glück

Im wahrsten Sinne des Wortes Glück hatten die Gäste kurz vor der Pause, als der bereits verwarnte Kevin Glück trotz eines taktischen Fouls nicht die Ampelkarte sah. Beide Trainer waren sich einig, dass es wohl eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters war. Nach der Pause wechselte Hawla seinen Kapitän als Vorsichtsmaßnahme aus.

Aus einem Elfer stellte der überragende Pascal Sagmeister in der 53. Minute auf 2:0, nachdem Lirian Sejdini in der Box gefoult wurde. Denis Frimmel, der sonst blaß blieb, hatte danach die Topchance auf den Anschlusstreffer, entschieden war die Partie aber in der 70. Minute: Sejdini erhöhte nach einem Doppelpass und einem Querpass auf 3:0. Den vierten Treffer steuerte Elyes Balti mit einem Heber acht Minuten später bei. Den Ehrentreffer besorgte Daniel Steininger in der 85. Minute vom Elferpunkt, Frimmel wurde im Strafraum gefoult.

Personalnot gegen Talenteschmiede

Zinser konnte die Niederlage einordnen: „Ich habe zwölf Spieler zu Verfügung gehabt und ich muss mit 37 Jahren spielen, beim Gegner kämpfen 20-Jährige um ein Leiberl für die Regionalliga.“ Hawla weiß, dass es nun die schwere Aufgabe ist, die Mannschaft am Boden zu halten: „Denn sonst kann es gegen Prottes ganz anders aussehen.“

Statistik:

Ernstbrunn - Mannsdorf-Großenzersdorf KM II 1:4 (0:1).

Torfolge: 0:1 (17.) Richards, 0:2 (53., Elfmeter) Sagmeister, 0:3 (70.) Sejdini, 0:4 (78.) Balti, 1:4 (85., Elfmeter) Steininger.

Gelbe Karten: ; Glück (24. Foul).

Ernstbrunn: Mistelbauer; Hartmann, Resch, Hubr, Hackl, Frimmel, Steininger, Zinser, Voglmayr, Malik, Jagitsch (70. Sommer).

Mannsdorf-Großenzersdorf KM II: Zehetbauer; Glück (54. Islami), Sejdini, Richards (79. Gartner), Buen, Harrer, Sahin, Ucar, Balti (88. Oroshi), Heiden, Sagmeister (88. Grabovac).

90 Zuschauer, Schiedsrichter: Nasko Kadic.