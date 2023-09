Ernstbrunn zeigte ganz viel Moral

Ernstbrunn - Muckendorf/Zeiselmauer 2:2. Ernstbrunn ging aufgrund von zuletzt zwei klaren Siegen mit breiter Brust in die Partie gegen Muckendorf/Zeiselmauer, musste aber nach vier Minuten den ersten Dämpfer hinnehmen: Petr Matousek zog aus 20 Metern ab, sein Strahl schlug unhaltbar im Netz ein. Als sich die Heimischen langsam davon zu erholen schienen, gab es den nächsten Rückschlag. Abwehrspieler Nico Nentwig musste mit Rot wegen Torchancenverhinderung vom Feld. „Die Karte kann, muss man aber nicht geben“, urteilte SKE-Spielertrainer Bernd Zinser. Das Foul sei 25 Meter vom Tor entfernt passiert, zudem waren noch andere Mitspieler in der Nähe, betont er.

Zinsers Matchball war damit komplett über den Haufen geworfen, seine neue Vorgabe war, defensiv sicher zu stehen und über Standards Gefahr auszustrahlen. Die rund 100 Zuschauer sahen aber bis zur Pause keinen nennenswerten Chancen mehr. Zinser appellierte in der Kabine an seine Spieler, an sich zu glauben, denn: „Irgendwann bekommen wir die Chance, die müssen wir nützen.“ Seine Spieler kamen stark zurück, doch das Tor fiel auf der anderen Seite: Tormann Jakob Mistelbauer parierte einen Schuss, der Ball kam aber zu Goalgetter Marek Blazej, der den Gegenspieler mit einem Haken aussteigen ließ und den Ball versenkte.

„Das Stadion hat es dann fast zerrissen“

15 Minuten war Muckendorf/Zeiselmauer klar überlegen, Ernstbrunn befand sich in Schockstarre. In der 78. Minute kippte das Spiel aber, weil Denis Frimmel nach einer Steininger-Ecke per Kopf verkürzte. Zinser jubelte: „Es ist unglaublich, was ein Tor auslösen kann, die dritte Luft war auf einmal da.“ Die Heimischen spielten groß auf und kamen schon in der 80. Minute zum 2:2, Michael Hubr knallte den Ball unhaltbar ins lange Eck. „Das Stadion hat es dann fast zerrissen“, lachte Zinser. Ernstbrunn drängte dann sogar auf den Sieg, Hubr fand eine gute Einschussmöglichkeit vor. Wegen eines taktischen Fouls sah noch Muckendorfs Simon Rousavy kurz vor Ende die Ampelkarte.

„Meine Spieler waren nach dem Spiel sogar enttäuscht, dass es nicht mehr zum Sieg gereicht hat, das zeigt den Ehrgeiz. Aber man darf auch einmal mit einem Punkt zufrieden sein. Vor allem, wenn sie so viel Moral zeigen, ich ziehe meinen Hut“, schwärmte Zinser.

Statistik:

Ernstbrunn - Muckendorf / Zeiselmauer USC 2:2 (0:1).

Torfolge: 0:1 (4.) Matousek, 0:2 (56.) Blazej, 1:2 (78.) Frimmel, 2:2 (80.) Hubr.

Gelbe Karten: Hackl (85. Kritik), Sommer (59. Unsportlichkeit); Rousavy (63. Foul).

Gelb-Rote Karten: ; Rousavy (89. Foul).

Rote Karten: Nentwig (11. Torchancenverh.); .

Ernstbrunn: Mistelbauer; Steininger, Hartmann, Frimmel, Hubr, Malik, Zinser, Sommer (67. Jagitsch), Hackl, Voglmayr, Nentwig.

Muckendorf / Zeiselmauer USC: Niebauer; Macho (52. Rousavy), Blazej (90+4. Greul), Jurkemik, Matousek, Bittlingmayer, Velisek, Kolcak, Stöfer (52. Wandl), Beck, Bronja (HZ. Deix).

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Klaus Kainberger.