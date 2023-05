Nicht so eindeutig wie das Ergebnis

Ernstbrunn - Neusiedl 3:0. Es war im ersten Durchgang lange ausgeglichen, beide Teams kamen nur zu Halbchancen, ehe den Heimischen doch noch der Führungstreffer glückte. In der 40. Minute knallte Nico Nentwig den Ball nach einem Eckball an die Stange und den Abpraller versenkte David Handl per Kopf. Der Schütze kam kurz danach zu einer zweiten Einschussmöglichkeit nach einem Stangerlpass.

Neusiedl nahm sich für die zweite Halbzeit viel vor, musste aber kurz nach Wiederanpfiff den nächsten Rückstand hinnehmen: Jan Malik flankte von der Seite rein, Denis Frimmel kam vor dem Goalie an den Ball und stellte auf 2:0. SCN-Sektionsleiter Roland Hallas vermisste den Pfiff des Schiedsrichters, er fand, dass der Treffer wegen Foulspiels nicht hätte zählen dürfen. Wenige Minuten danach musste sich Hallas wieder ärgern, da ein Neusiedler im Strafraum gestoppt wurde, der Elferpfiff aber ausblieb. „Den Elfer muss er geben“, war er sich sicher.

Lattenkreuz und Keeper verhinderten Ehrentor

Im direkten Gegenzug spielte Ernstbrunn einen schnellen Angriff, Handl beförderte den Ball über die Linie, das Tor wurde aber wegen Abseits aberkannt. In der 68. Minute fiel das dritte Ernstbrunner Tor aber doch, Frimmel durfte sich feiern lassen, die Vorarbeit kam von Malik per Kopf. Die Gäste gaben sich aber nie auf und kamen noch zu guten Chancen: Einmal verhinderte das Lattenkreuz den Ehrentreffer, einmal Tormann Jakob Mistelbauer mit einer Traumparade.

Ernstbrunn-Spielertrainer Bernd Zinser sprach von einem „verdienten Sieg, der aber zu hoch ausgefallen ist“, für ihn ist er aber mit der Einlösung von Wettschulden verbunden: Für den Zu-Null-Sieg versprach er, die Mannschaft auf eine Kiste Bier und ein Essen einzuladen: „Das wird teuer“, lachte er. Bei Hallas regierte hingegen der Frust: „So klar wie das 0:3 war das Spiel nicht, aber wer die Tore nicht macht ...“

Statistik:

Ernstbrunn - Neusiedl / Z. 3:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (40.) Handl, 2:0 (46.) Frimmel, 3:0 (68.) Frimmel

Karten: Steininger (26., Gelbe Karte Unsportl.)Sommer (55., Rote Karte Beleid.), Pribitzer (55., Gelbe Karte Kritik)

Ernstbrunn: Steininger (83. Jagitsch), Nentwig (51. Breitseher), Handl, Voglmayr, Chudik, Mistelbauer, Hackl Thomas, Hackl Philipp (88. Schlaghuber), Frimmel (88. Schwarzmaier), Malik, Resch

Neusiedl / Z.: Komornik, Muratovic (86. Holzmann), Swarat, Garagic (86. Pribitzer), Benedik, Babirat, Wenzl, Straka Oliver, Scsepka (72. Martinec), Pribitzer Karl (55. Straka), Probst

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Johannes Toiflhart