Sieg fiel zu hoch aus

Hohenau - Ernstbrunn 4:1. Schon im Vorfeld der Partie hatte Ernstbrunn-Spielertrainer Bernd Zinser Grund zum Ärgern: Mit Steininger, Voglmayr und Nentwig fielen gleich drei Spieler aus, weil sie auf Urlaub waren. „Ich habe in meiner Karriere nie ein Spiel wegen Urlaub verpasst“, schüttelt er den Kopf.

Die Gäste starteten gut ins Spiel und gingen nach zehn Minuten in Führung, einen Stangler von Michael Chudik drückte Denis Frimmel über die Linie. Aber danach kamen die Power-Minuten der Hohenauer. Nur vier Minuten später fiel der Ausgleich, Marco Drabek nickte nach einem Corner unhaltbar ein. Wieder dauerte es nur wenige Minuten bis zum nächsten Hohenau-Treffer: In der 17. Minute ließ Tomas Tok seine Gegenspieler aussteigen, passte zu Marko Lörinczi, der auf 2:1 stellte.

Zuerst überfordert, dann erfangen

Aber es sollte für Ernstbrunn noch schlimmer kommen: In der der 22. Minute schnürte Drabek den Doppelpack, er traf nach Pass von Manuel Kegler, den Schuss fälschte Zinser ins eigene Tor ab. „In dieser Phase waren wir überfordert, danach haben wir uns aber erfangen“, meinte der Spielertrainer der Gäste. Hohenau-Obmann Roman Hallas war aber zufrieden, die 3:1-Pausenführung sei mehr als verdient gewesen.

Direkt nach dem Seitenwechsel hätte Lörinczi auf 4:1 erhöhen können, Tormann Jakob Mistelbauer zeigte aber mit einer Fußabwehr seine Klasse. Ernstbrunn kam aber immer besser in die Partie und fand zahlreichen Chancen vor. Eine Topchance hatte Chudik nach einer Stunde, der aber Tormann Stefan Wiedenbauer nicht überwinden konnte. Auf der Gegenseite knallte Lukas Stetter den Ball an die Latte, kurz danach hatten aber auch die Gäste Pech, als Philipp Hackl an die Stange schoss, der Nachschuss von Frimmel wurde von Wiedenbauer pariert. Ein Tor sollte aber noch fallen, in der Nachspielzeit fixierte Matthias Veit den 4:1-Endstand.

„Kompliment an die Spieler, denn es war ein verdienter Sieg, und Kompliment an die Erstbrunner, die sich nie aufgegeben haben“, zollte Hallas Respekt. Zinser war stolz, dass man sich gut verkaufte, obwohl wichtige Spieler fehlten.

Statistik:

Hohenau - Ernstbrunn 4:1 (3:1)

Torfolge: 0:1 (10.) Frimmel, 1:1 (14.) Drabek, 2:1 (17.) Lörinczi, 3:1 (22.) Drabek, 4:1 (91.) Veit

Karten: Veit (77., Gelbe Karte Foul), Tok (63., Gelbe Karte Foul)

Hohenau: Lörinczi, Oberrenzer, Tok, Kegler (88. Kunicki), Stetter, Mihal, Skoda (53. Veit), Wiedenbauer, Marhofer, Drabek, Hrubsa

Ernstbrunn: Jagitsch (HZ. Wegerth), Resch, Hackl Philipp, Mistelbauer, Kranz (72. Schmidt), Malik, Zinser, Hackl Thomas, Frimmel, Sommer (84. Schwarzmaier), Chudik

90 Zuschauer, Schiedsrichter: Ernes Bajric