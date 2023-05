Ein Joker, zwei Tore

Laa / Thaya - Lassee 1:4. Die Partie begann mit einem Knall, denn schon nach nicht einmal zwei Minuten klatschte ein seitlicher Freistoß von Dominic Gänserndorfer an die Latte. Lassee blieb spielbestimmend, Ugur Sezen spielte flach diagonal auf den einlaufenden Maximilian Hansi, der mit Laas Mario Götz zusammenkrachte. Die Proteste über einen möglichen Elfer hielten sich in Grenzen, Schiedsrichter Usrael deutete sofort weiterspielen.

Laa war in Minute 17 zum ersten Mal vorne, Lukas Grandits wurde im letzten Moment noch geblockt. Im Konter musste Ivo Michal en heranstürmenden Hansi gerade noch so wegblocken, der wäre sonst durch gewesen. Die dritte heikle Situation führte schließlich nach 20 Minuten zu einem Strafstoß. Wieder war es Hansi, diesmal gegen Tormann Niklas Reiff. Usrael gab sofort Elfmeter, Christoph Sturm entschied sich für die linke Ecke, Reiff für die andere – 1:0.

Lassee blieb dran und durch Sturm gefährlich. Der Angreifer traf mit einem strammen Schuss die Stange, den Abstauber setzte Alexander Thaller aus fünf Metern über den Kasten. Trainer Martin Grabenbauer wusste an der Seitenlinie: „Das ist ja unglaublich.“

Laa im Glück

Genau so unglaublich fand er eine Fünf gegen Zwei-Situation vor der Pause, die seine Mannen stümperhaft zu Ende spielten. Die blutjunge Laaer Mannschaft brachte nach vorne wenig zustande, warf sich aber mit allem in die Lasseer Angriffe. Beim letzten hatte man dann ein wenig Glück, Hansi traf nach Sturm-Hereingabe nur den Außenpfosten. Mit 0:1 ging es in die Kabinen.

Gleich nach dem Wechsel sollte sich der Lasseer Chancenwucher rächen, Laa-Youngster Simon Griesbacher traf zum zwischenzeitlichen 1:1. Er wurde am langen Pfosten sträflich alleine gelassen. Die Heimischen hatten dann das Momentum, Lassee war von der Rolle. Tore sollten dem Gastgeber jedoch nicht mehr gelingen und Grabenbauer hatte noch ein Ass im Ärmel und das hieß Lukas Thaller. Der Stürmer, der sich vor zwei Wochen am Knie bediente, nahm zunächst auf der Bank Platz, wurde von seinem Coach in Minute 59 aber aufs Feld gebracht. Die Anweisung war klar: mach ein Tor.

Der Joker stach – und das sogar doppelt. Thaller nahm sich einen weiten Ball gut mit links an und schloss mit rechts ins lange Eck ab – 2:1. Damit war Lassee wieder am Drücker und münzte diesmal die Überlegenheit auch in Zählbares um. Ein Angriff über die Seite fand wieder Lukas Thaller in der Mitte, der zwei Gegner stehen ließ und wieder ins lange Eck traf. Den Schlusspunkt setzte dann wieder Sturm, der einen Konter mit dem 4:1 abschloss. Der Assist? Richtig, der kam von Joker Thaller, der im Eins gegen Eins mit Laa-Keeper Niklas Reiff uneigennützig rüberlegte.

Stimmen zu Spiel

„Du kannst dir das Leben schon in der ersten Hälfte leichtmachen, da muss es schon 4:0 stehen, aber wir machen die einfachen Sachen nicht und dann brauchst du halt gute Momente“, war Grabenbauer nach dem Schlusspfiff noch geladen, nahm die drei Punkte natürlich aber gerne mit.

Gegenüber Josef Gottwald sagte im Nachgang: „Wir haben uns gut verkauft, überhaupt nach der Halbzeit. Dann bekommst du das 2:1 und dann läuft es halt so. Sie stehen einfach auf einem anderen Tabellenplatz und in der Gebietsliga darfst du dir nichts erlauben.“

Statistik:

Laa / Thaya - Lassee 1:4 (0:1)

Torfolge: 0:1 (20., Elfmeter) Sturm, 1:1 (54.) Griesbacher, 1:2 (68.) Thaller, 1:3 (80.) Thaller, 1:4 (90+1.) Sturm

Karten: Kiss (58., Gelbe Karte Foul)Grabenbauer (77., Gelbe Karte Kritik)

Laa / Thaya: Reiff, Zelger, Kirschner, Jakisch, Grandits (87. Eisen), Griesbacher, Hribek, Kiss, Michal, Götz, Maurer

Lassee: Thaller Alexander, Sezen (66. Winkler), Nürnberger, Gänsdorfer, Lahner (84. Hemmelmeyer), Hansi (59. Thaller), Toth, Mikikits, Kainz, Kohlhauser, Sturm

140 Zuschauer, Schiedsrichter: Johann Usrael