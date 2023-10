Lassee kommt nicht über Unentschieden hinaus

Lassee - Leobendorf II 1:1. Schon in der Anfangsphase, bevor Lassee noch das erste Tor gelang, hatten die Mannen von Trainer Martin Grabenbauer zwei gute Möglichkeiten, in Führung zu gehen. In Minute neun wurde dann Maximilian Hansi von Christoph Sturm eingesetzt und besorgte das verdiente 1:0. „Die Führung war in Ordnung, aber da sollte man schon mehr Tore machen“, hätte SCL-Coach Martin Grabenbauer gerne einen höheren Vorsprung gesehen.

Leobendorf spielte brav mit, wurde im Angriffsdrittel aber nicht wirklich zwingend. Auch Lassee tat sich schwer, hudnertprozentige Torchancen zu kreieren. So ging es mit dem 1:0 in die Kabinen.

So gut die Heimischen in die erste Halbzeit starteten, so schlecht war der Beginn der zweiten. Leobendorf II kombinierte sich gut bis vor den Kasten von Mario Mikikits, Lorenz Hafner konnte sich zentral die Ecke aussuchen und bezwang den Lasseer Schlussmann. Grabenbauer gestand: „Eine super Aktion von ihnen, aber wir haben auch nicht gut attackiert.“

In der Folge konnte sich Alexander Nics bei einem Kopfball von Thomas Naimer auszeichnen, auch gegen Alexander Thaller blieb der Tormann Sieger. Hansi verpasste ein Zuspiel vor dem Kasten nur knapp, hinten ließ Lassee wenig zu. Deniz Karadas sah in der Nachspielzeit noch Gelb-Rot, kurz zuvor gab es schon Gelb für Simon Winter und die Betreuer Stefan Thalinger und Gerhard Sturm.

Als sich die Gemüter wieder beruhigten, blieb es in einem guten Fußballspiel am Ende bei der Punkteteilung, mit der Grabenbauer leben musste. Wenngleich er wusste: „Wir haben schon sehr viele Chancen verhaut.“

Statistik:

Torfolge: 1:0 (9.) Hansi, 1:1 (47.) Hafner.

Gelbe Karten: Naimer (12. Foul), Sturm (43. Kritik); Thalinger (90+3. Unsportlichkeit), Winter (89. Unsportlichkeit), Jaindl (35. Unsportlichkeit), Karadas (70. Unsportlichkeit), Sturm (90+3. Unsportlichkeit), Tasic (78. Foul).

Gelb-Rote Karten: ; Karadas (90+4. Unsportlichkeit).

Lassee: Mikikits; Sturm (62. Alexander Thaller), Kohlhauser, Pöltner (62. Hosp), Steinmetz, Lahner, Nürnberger (21. Kilian), Lukas Thaller, Hansi, Naimer, Toth.

Leobendorf II: Nics; Karadas, Bartl (HZ. Kerzner), Hold, Shousha, Winter, Salihovic, Hafner, Tasic, Jaindl, Aliloski (79. Mercan).

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Gürsel Ak.