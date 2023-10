Marchegger hadern mit dem Schiedsrichter

Lassee - Marchegg 2:1. Viel Aufregung gab es zuletzt beim SC Marchegg, genauer gesagt rund um den Trainerposten der Rot-Schwarzen. Kaum war wieder etwas Ruhe eingekehrt, musste sich Obmann Torsten Chladek am Sonntag schon wieder ärgern. Diesmal war es der Schiedsrichter der Partie in Lassee, der ihm Nerven kostete: „Der vorige Woche war schon ganz schlecht, aber heute - gegen zwölf Leute hast du keine Chance, das geht nicht. Drei solche Fehlentscheidungen ...“

Doch der Reihe nach! Das Spiel begann mit einem dicken Bock von Milos Nikolic, der einen missglückten Rückpass in den Lauf von Christoph Sturm spielte. Torhüter Thomas Weissinger rettete seinen Mitspieler mit einer starken Parade. Weiter ging's mit zwei Szenen am anderen Ende des Feldes, beide schafften es auf Chladeks Liste mit der Überschrift „das gibt es doch nicht“. Zunächst haderte er mit einem ausbleibenden Elfmeterpfiff, als Simon Lahner beim Ausputzversuch im eigenen Strafraum Nikolic traf. Dann köpfte Nikolic eine Flanke in die Maschen, laut Chladek blieb die Fahne der Schiedsrichter-Assistentin unten - doch der Haupt-Schiedsrichter entschied auf Abseits.

Grund zur Freude gab es für Marchegg in Minute 35, als Nikolic erneut traf - diesmal akrobatisch - und der Treffer zählte. Doch nur fünf Minuten später jubelte auch Lassee, Maximilian Hansi glich zum schnellen 1:1 aus.

„Fair-Play“ vom Elfmeterpunkt

In der zweiten Halbzeit war Lassee dann zunehmend tonangebend, beide Seiten bezifferten den Ballbesitz mit 70:30, auch das Chancenplus war bei den Heimischen. Die allerdings einen Elfmeter ausließen, Lukas Thaller scheiterte vom Punkt an Weissinger. „Wir sind eh Fair-Play“, nahm es sein Trainer Martin Grabenbauer mit Galgenhumor. Ob das Foul knapp innerhalb oder knapp außerhalb des Strafraums passierte, war nämlich strittig gewesen.

Unfair behandelt fühlte sich allerdings, wie eingangs erwähnt, Marchegg-Obmann Chladek, in Minute 68 zum dritten Mal. Nach einer Ecke, die wieder im Toraus landete, war neuerlich strittig, wer denn den Ball als Letztes berührt hatte. Die Lassee-Offensive schritt laut Chladek schon wieder zurück in Richtung Mitte, der Schiedsrichter entschied indes nochmal auf Ecke. Und just die führte zu Mario Toths Kopfballtreffer, der den Spielstand auf 2:1 stellte und die Partie letztlich entscheiden sollte.

Stürmer musste sich übergeben

Marchegg mobilisierte dann nochmal alles, brachte auch Stürmer Daniel Dubec, der sich nach einer Erkrankung beim Aufwärmen übergeben hatte müssen. „Den kannst du schwer verteidigen“, gestand Grabenbauer, dass die Gäste dann noch ein paar gute Aktionen hatten. Tor fiel aber keines mehr, womit Lassee wieder in der oberen Tabellenhälfte steht und Marchegg weiter auf ein Erfolgserlebnis wartet.

„Die Situation wird langsam schwieriger“, gesteht Chladek, „weil die paar, die es rund um uns gibt, halt auch gewinnen und punkten. Aber heute waren das Bemühen, die Einstellung, der Kampf im Rahmen unserer Möglichkeiten. Das hat gepasst, aber du brauchst halt, um in unserer Situation zu punkten, auch ein bisschen Glück, und das haben wir momentan nicht.“

Statistik

SC LASSEE – SC MARCHEGG 2:1 (1:1).

Torfolge: 0:1 (35.) Nikolic, 1:1 (40.) Hansi, 2:1 (68.) Toth.

Gelbe Karten: Lebinger (76. Unsportlichkeit).

Lassee: Mikikits; Lahner, Naimer, Toth, Nürnberger (76. Kilian); Kohlhauser, Hosp (76. Alexander Thaller); Hansi, Sturm (88. Haupt), Steinmetz (66. Pöltner); Lukas Thaller (88. Hemmelmeyer).

Marchegg: Weissinger; Ahmed Shamandi, Kletzer, Vasko, Lebinger (79. Baris Turan); Mustafa Shamandi, Zoss; Dovan (73. Dubec), Uhrinec, Nikolic (73. Rohrer); Steiner.

Hans-Waraschitz-Stadion Lassee, 300 Zuschauer, SR Bingöl.

Reserven: 3:0 (2:0).- Tore: Schrabauer (2), Fink.