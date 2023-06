Mit klarem Sieg zur bitteren Bilanz

Lassee - Prottes 4:0. Die erste Hälfte war ziemlich offen, beide Teams verzeichneten gute Möglichkeiten auf die Führung. Am nächsten am Torerfolg waren zwei Namensvetter: Dominic Gänsdorfer traf für Lassee die Stange, Dominik Vajdecka für Prottes. Der Einzige, der es im ersten Durchgang noch besser machte, war Mario Toth. Lassees Innenverteidiger hielt nach einer Freistoßflanke von Christoph Sturm erfolgreich den Fuß rein, die Gastgeber gingen mit 1:0 in die Kabinen. Das fuchste Prottes-Trainer Aljoscha Kroboth natürlich: „Da haben wir geschlafen. Und wenn man gegen Lassee hinten ist, ist es halt ganz, ganz schwer, weil hinten stehen die wirklich sensationell. Sie lassen wenig bis gar nichts zu.“

Trotzdem schaffte es Kroboths Elf, dem Geschehen speziell zu Beginn der zweiten Hälfte ihren Stempel aufzudrücken. Lassee war zu inaktiv, Prottes dem Ausgleich nahe. Stefan Krickl traf aber nur die Latte (53.), dazu bewies SCL-Keeper Mario Mikikits bei einem Schuss von Julian Schmid sein ganzes Können. Gelingen sollte der Treffer folglich wieder Lassee, Lukas Thaller schloss einen Angriff mit Diagonalball und Stanglpass zum 2:0 ab (59.). Trainer Martin Grabenbauer geriet ins Schwärmen, auch das 3:0 von Gänsdorfer und das 4:0 durch den eingewechselten Ugur Sezen begeisterten ihn. Lukas Thaller setzte sogar noch einen Kopfball an die Stange.

Seit dieser Saison zählt das direkte Duell

Am Ende war der Derbysieg also hoch, große Auswirkungen hatte er aber nicht mehr. Prottes kam als Fünfter ins Ziel, weil auch der untere Tabellennachbar Ernstbrunn beim FC Marchfeld verlor. Lassee zog indes noch nach Punkten mit Meister Klosterneuburg gleich, und hat sogar das bessere Torverhältnis. Was aber nichts nützt, weil seit dieser Saison zunächst das direkte Duell entscheidet. Und das hat Lassee gegen den FCK mit 1:3 und 0:0 verloren.

Trainer Grabenbauer weiß freilich, dass der letzte Spieltag womöglich anders gelaufen wäre, wäre das Regulativ noch anders und es tatsächlich noch um den Titel gegangen, „bitter“ sehe das aktuelle Szenario aber doch aus: „Jetzt bist du quasi Tabellenerster und steigst nicht auf, und der Zweite ist Meister. Es ist schon sehr bitter, dass da das direkte Duell zählt. Aber kann man nichts machen, ist so.“

Statistik

SC LASSEE – SC OMV DSV ROAD PROTTES 4:0 (1:0).

Torfolge: 1:0 (38.) Toth, 2:0 (59.) Lukas Thaller, 3:0 (63.) Gänsdorfer, 4:0 (75.) Sezen.

Lassee: Mikikits; Hansi, Naimer, Toth (82. Schrabauer), Steinmetz; Kohlhauser, Alexander Thaller (82. Klement); Hemmelmeyer (56. Sezen), Sturm, Gänsdorfer (87. Ungar); Lukas Thaller (87. Beretka).

Prottes: Grujbar; Nürnberger, Kraupp, Schmoldas, Goisauf; Lindtner, Krickl, Pöschl, Schmid; Pratsch (61. Helm), Vajdecka (84. Schnell).

Hans-Waraschitz-Stadion Lassee, 170 Zuschauer, SR Hertelt.- Reserven: 0:0.