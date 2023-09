Lassee biegt Tulln zu Hause

Lassee - Tulln 3:1. Tulln kam auswärts in Lassee besser ins Spiel und stellte sich in der Anfangsphase durch einen Weitschuss von Andreas Dober und einen Kopfball von Goalgetter Robin Josefik vor. Lassee machte es auf der anderen Seite des Spielfelds besser, die Elf von Martin Grabenbauer ging noch in der ersten Viertelstunde in Führung. Stürmer Lukas Thaller traf nach elf Minuten zum 1:0, er musste nach einem Sololauf von Bruder Alexander nur noch abstauben. Tulln-Tormann Salih Cakaloglu konnte nur klatschen lassen.

In Minute 25 legten die Gastgeber nach, wieder wurde ein Treffer von Lukas Thaller bejubelt. Diesmal schaltete Lassee nach einem Corner der Gäste blitzschnell um, Simon Lahner zeigte seinem Gegenspieler nur die Rücklichter und bediente mit links Lukas Thaller. Der musste den mustergültigen Ball hinter die Abwehr nur noch einschieben.

Kein Hattrick für Lukas Thaller

Der SCL kombinierte bis zur Pause weiterhin gefällig, Lukas Thaller wurde im Strafraum gelegt, verschoss den fälligen Elfmeter aber selbst. Nichts wars mit dem Hattrick. Über die Seite ging dennoch viel, einzig das dritte Tor wollte nicht gelingen. „Hochverdient. In der Halbzeit muss es in Wahrheit schon 4:1 oder 5:1 stehen“, sollte Coach Martin Grabenbauer nach dem Schlusspfiff sagen.

Tat es aber nicht und Tulln kam noch einmal. Mitte der zweiten Halbzeit missglückte Lassee-Tormann Mario Mikikits ein Pass beim Rausspielen, Josefik überhob den Schlussmann - Tulln hatte wieder Hoffnung. Die erstickte Lassee im Keim, einer der vielen Konter wurde sauber zu Ende gespielt. Die eingewechselten Oliver Pöltner und Kevin Maritsch produzierten das 3:1, Ersterer bediente Zweiteren.

„Wir haben uns Selbstvertrauen geholt. Ganz wichtig“, freute sich Grabenbauer. Tullns Trainer Jürgen Fangmeyer ärgerte sich hingegen: „Wir haben wieder unser 'zweites Gesicht' gezeigt, zu wenig Intensität ins Spiel gebracht und uns den Schneid abkaufen lassen.“

Statistik:

Lassee - Tulln 3:1 (2:0).

Torfolge: 1:0 (11.) Lukas Thaller, 2:0 (25.) Lukas Thaller, 2:1 (68.) Josefik, 3:1 (90+2.) Maritsch.

Gelbe Karten: Lahner (13. Foul), Hosp (47. Foul), Maritsch (77. Unsportlichkeit), Grabenbauer (39. Kritik); Fiedler (78. Kritik), Kucera (. Kritik), Dober (60. Kritik), Fangmeyer (82. Kritik).

Lassee: Mikikits; Lukas Thaller (73. Maritsch), Toth, Kilian, Kohlhauser, Nürnberger, Lahner (61. Pöltner), Alexander Thaller, Naimer, Hosp (71. Sturm), Steinmetz.

Tulln: Cakaloglu; Landsiedl, Dober, Hesek, Fiedler, Arnautovic (73. Böhm), Novak (73. Asipi), Sgarabottolo, Kucera, Feldmann, Josefik.

130 Zuschauer, Schiedsrichter: Timur Halefoglu.