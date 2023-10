Lassee gewinnt das Derby in Leopoldsdorf

Leopoldsdorf - Lassee 0:2. Einen Parkplatz rund um das Waldstadion zu finden, war nach Anpfiff des Marchfeld-Derbys ein schwieriges Unterfangen. Offiziell 550 Zuschauer kamen, um Leopoldsdorf und Lassee auf die Beine zu sehen. Und es ging auch gleich ordentlich los. Zunächst klopften die Gastgeber an, mit einem schönen Lauf und Querpass von Ossi Refai, den Masieh Kukcha aus kurzer Distanz aber nicht im Tor unterbrachte (2.). „Eine Riesenchance“, fand Trainer Sedat Sahin.

Auf der anderen Seite tauchte auch Christoph Sturm nach einem Stoppfehler von David Strohhäussl schnell vor dem Tor auf - er verzog. Dann wieder Leopoldsdorf, diesmal durch Refai selbst, der an Lassee-Goalie Mario Mikikits scheiterte.

Es war also ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten - bis sich Lassee die Führung krallte. Die gelang nach einem Eckball, den Leopoldsdorf zunächst klärte, beim folgenden zweiten Ball aber in Tiefschlaf verfiel. Gleich zwei Lasseer standen am zweiten Pfosten blank, einer davon - nämlich Mario Toth - versenkte den Ball in den Maschen (30.). Und es kam noch bitterer für Blau-Schwarz: direkt vor der Pause beging Stefan Navracsics ein Foul im Strafraum, Christoph Sturm verwandelte den Elfmeter zum 2:0.

Keine weiteren Tore, aber ein Kopf-an-Kopf-Duell

Wer nach Seitenwechsel auf ein nennenswertes Aufbäumen der Leopoldsdorfer hoffte, ging wohl enttäuscht nach Hause. Die Heimischen versanken mehr und mehr in interne Diskussionen, Lassee blieb trotz Vorsprungs die gefährlichere Elf. So war Oliver Pöltner mit einem Lattenkracher dem 3:0 ganz nahe (66.), bei einem Crash von Leopoldsdorf-Torhüter Matthias Zsovinecz und Lukas Thaller forderten die Gäste lautstark Elfmeter (71.) und nochmals Thaller verzog nach schönem Solo aus spitzem Winkel.

Finales Highlight war dann ein Tête-à-Tête zwischen Nikola Todorovic und Christoph Sturm, die sich nach einem Kampf um den Ball einiges zu sagen hatten. Nachdem dann beide auch noch kurz zu Fall kamen, ging Sturm eher in die passive Rolle, während Todorovic nicht lockerließ und sekundenlang den Kopf-an-Kopf-Kontakt suchte. Für einen Moment schien er auch zumindest in Richtung Kopfstoß anzudrücken. Da hatte der Leopoldsdorfer Glück, dass der Schiedsrichter die Situation mit Gelb für beide löste. Die dritte sah Lassee-Coach Martin Grabenbauer, der sich beim Assistenten echauffiert hatte, ob er das denn nun wirklich nicht gesehen hätte.

Stimmen zum Spiel

Leopoldsdorf-Trainer Sedat Sahin: „Bis zu dem Corner war es vom Spiel und von den Chancen her ausgeglichen, wir hatten sogar ein bisschen mehr vom Spiel. Dann passiert diese Situation, der Ball ist lange in der Luft und die stehen zu zweit allein. Mit dem 2:0 war es schwierig, das ist jetzt das vierte Match, wo wir einem Rückstand nachlaufen. Vier Niederlagen - das ist mir noch nie in meinem Leben passiert. Das ist natürlich bitter.“

Lassee-Trainer Martin Grabenbauer: „Wir waren nur die ersten 15 Minuten ein bisschen verhalten, dann haben wir das Kommando übernommen. In der zweiten Halbzeit haben sie unser Tor nicht belästigt. Also ich finde der Sieg war hochverdient und hätte noch höher ausfallen können.“

Statistik

SC LEOPOLDSDORF – SC LASSEE 0:2 (0:2).

Torfolge: 0:1 (30.) Toth, 0:2 (44., Elfmeter) Sturm.

Gelbe Karten: Navracsics (44. Foul), Refai (62. Foul), Todorovic (84. Unsportlichkeit); Sturm (84. Unsportlichkeit), Grabenbauer (85. Kritik).

Leopoldsdorf: Zsovinecz; Navracsics, Frybert, Aksu, Stachovic; Erbay (70. Coker), Gänsdorfer, Strohhäussl, Kukcha; Refai (81. Beganovic), Todorovic.

Lassee: Mikikits; Lahner (67. Alexander Thaller), Naimer, Toth, Nürnberger; Kohlhauser; Hansi, Sturm (86. Hemmelmeyer), Pöltner, Steinmetz (60. Kilian); Lukas Thaller.

Waldstadion Leopoldsdorf, 550 Zuschauer, SR Knezevic.

Reserven: 2:3 (2:2).- Tore: Wernisch, Ovcharovich; Schrabauer, Hemmelmeyer, Ungar.