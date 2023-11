Lassee bleibt der erste Verfolger

FC Marchfeld II - Lassee 2:4. Das Derby begann mit einem Sitzer für die Gäste: Maximilian Hansi zog aus kurzer Distanz ab, Mannsdorf/Groß-Enzersdorf kratzte den Ball von der Linie. Auf der Gegenseite kam jegliche Rettung zu spät, als Marcel Ganser einen herrlichen Spielzug der Gastgeber zum 1:0 abschloss (15.). Da applaudierte auch der Fußballfan in Lassee-Trainer Martin Grabenbauer: „Das haben sie mit einmal-berühren gespielt, ein wunderschönes Tor von ihnen.“

Die Führung hielt aber keine zehn Minuten, denn als Kevin Glück gegen Namensvetter Steinmetz zu spät kam, verwandelte Christoph Sturm seinen bereits vierten Elfmeter in den letzten fünf Spielen (24.). Vier Minuten später war der Spielstand völlig auf den Kopf gestellt. Diesmal kombinierte sich Lassee nach vorne, den Lochpass von Lukas Thaller bugsierte Hansi per Außenrist ins Netz. Mit 1:2 ging's dann auch in die Pause.

Zwei Freistoßtore und ein Konter

Nach Seitenwechsel waren wieder die Marchfelder dran, beziehungsweise jenes Team, das diese Regionsbezeichnung auch im Vereinsnamen trägt. Lirian Sejdini versuchte sich mit einem Freistoß, Mario Mikikits rutschte am tiefen Boden im Fünfmeterraum weg - er kam nicht hin, es stand 2:2 (59.).

Doch Lassee ließ sich auch vom zweiten Rückschlag an diesem Nachmittag nicht davon abhalten, am Ende die drei Punkte mitzunehmen. Hansi revanchierte sich bei einem Konter über die rechte Seite bei Lukas Thaller, bediente ihn mit einem Stangler, den der Toptorschütze der Grün-Weißen im Ziel versenkte (73.). Den Deckel drauf machte Mario Toth, der Innenverteidiger setzte einen Freistoß über die Mauer ins Kreuzeck (83.). Grabenbauer staunte ein weiteres Mal: „Ein super Freistoß, genau in den Winkel - wirklich unhaltbar.“

Fünf Siege in den letzten sechs Spielen

Der siegreiche Coach nannte den Endstand nach Spielende „sehr verdient“. Für sein Team war es bereits der fünfte Sieg in den letzten sechs Spielen, auch jenes gegen Leobendorf II (1:1) wurde nicht verloren. Es war also ein starkes Finish, das Lassee auch auf Rang zwei hinter Herbstmeister Neudorf überwintern lässt.

Der FC Marchfeld verabschiedete sich indes mit der vierten Niederlage in Folge in die Winterpause, und als einziges Team der Liga ohne Unentschieden. Die Bilanz von sieben Siegen und sechs Niederlagen reicht aktuell für Rang fünf, Sieghartskirchen kann mit einem Punktgewinn im Nachtrag gegen Ernstbrunn aber noch vorbeiziehen.

Statistik:

FC MARCHFELD DONAUAUEN II - SC LASSEE 2:4 (1:2).

Torfolge: 1:0 (15.) Ganser, 1:1 (24., Elfmeter) Sturm, 1:2 (28.) Hansi, 2:2 (59.) Sejdini, 2:3 (73.) Lukas Thaller, 2:4 (83., Freistoß) Toth.

Gelbe Karten: Balti (35. Unsportlichkeit), Sahin (66. Foul), Ganser (72. Unsportlichkeit); Nürnberger (41. Unsportlichkeit), Lahner (5. Foul), Grabenbauer (75. Kritik).

FC Marchfeld II: Zehetbauer; Glück, Sahin (85. Oroshi), Ganser, Balti (85. Braun), Gartner (62. Richards), Sejdini, Özdogan, Ucar (85. Sen), Buen (83. Grabovac), Harrer.

Lassee: Mikikits; Lahner, Naimer, Toth, Kilian (6. Nürnberger); Kohlhauser, Pöltner (76. Alexander Thaller); Hansi (85. Haupt), Sturm (85. Hemmelmeyer), Steinmetz (85. Maritsch); Lukas Thaller.

Groß-Enzersdorf, 150 Zuschauer, SR Gmeiner.

Reserven: abgesagt.