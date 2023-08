Derbysieg und perfekter Saisonstart

Marchegg - Leopoldsdorf 1:3. Vor 270 Zuschauern starteten die Gäste überfallsartig, nach wenigen Sekunden kam Nikola Todorovic zur ersten Topchance. Kurz danach hatte Patrick Gänsdorfer mit einem Stangenschuss Pech. Aber das Tor fiel auf der anderen Seite: Manfred Steiner wurde im Strafraum gefoult, den fälligen Elfer verwandelte Daniel Dubec ganz sicher. Der Elfer war gerecht, waren sich SCM-Obmann Torsten Chladek und SCL-Trainer Sedat Sahin einig. Sahin musste aber Abwehrspieler und Kapitän Alen Dedic gleich nach dem Tor mit einer Knieverletzung auswechseln. Eine Diagnose steht noch aus.

Die Gäste drängten aufs 1:1, scheiterten aber zunächst zweimal am überragenden Gerald Zechner im Tor. Aber in der 37. Minute war auch er machtlos, als Leopoldsdorf einen schönen Spielzug mit dem Tor von Ossi Refai krönte. Marchegg hatte noch eine gute Chance, aber Martin Balaz setzte den Ball über die Latte.

Elferalarm: War Foul im Strafraum?

Auch nach Seitenwechsel änderte sich nichts, die Sahin-Elf zeigte eine abgeklärte Leistung, das zweite Tor wollte aber noch nicht gelingen. Auch, weil Zechner wieder eine super Parade zeigte. Nach rund einer Stunde reklamierten die Heimischen Elfer, nachdem Balasz gefoult wurde. Für Chladek war das Foul auf der Linie, was bekanntlich zum Strafraum zählt, der Elferpfiff blieb aber aus.

Noch mehr Frust gab es für Chaldek in der 67. Minute: Mustafa Shamandi unterlief ein katastrophaler Fehlpass, Leopoldsdorf fuhr einen schnellen Konter und Gänsdorfer besorgte das 2:1. „In der Situation musst du den Ball weghauen und nicht versuchen wie ein Weltmeister rauszuspielen“, war der Obmann sauer. Damit war die Partie bereits entschieden, Marchegg konnte nicht mehr nachsetzen und kassierte kurz vor Ende das 1:3 durch Masieh Kukcha.

„In dieser Liga werden alle Fehler bestraft“

Sahin freute sich über einen verdienten Auswärtssieg und einen damit verbundenen „perfekten Saisonstart“, sein Blick geht aber schon in die Zukunft: „Jetzt wartet mit Hohenau wieder ein Ex-Verein von mir, da wollen wir nachlegen.“ Chladek war ehrlich: „Der Gegner war in allen Belangen besser als wir, in dieser Liga werden einfach alle Fehler bestraft.“ Wenn man dies nicht schnell abstellt, wird man keine Punkte einfahren, ist er frustriert.

Statistik:

Marchegg - Leopoldsdorf / Mfd. 1:3 (1:1).

Torfolge: 1:0 (9., Elfmeter) Dubec, 1:1 (37.) Refai, 1:2 (67.) Gänsdorfer, 1:3 (89.) Kukcha.

Gelbe Karten: Maywald (81. Kritik), Turan (90+4. Foul); Ruzicic (50. Foul), Zsovinecz (90+4. Unsportlichkeit), Stachovic (90+1. Unsportlichkeit).

Marchegg: Zechner; Mustafa Shamandi, Ahmed Shamandi (78. Turan), Zoss, Kletzer, Dubec, Vasko, Peschek (64. Loibl), Uhrinec, Balaz, Steiner (64. Dovan).

Leopoldsdorf / Mfd.: Zsovinecz; Erbay (82. Kusenda), Navracsics, Todorovic, Aksu, Dedic (9. Strohhäussl), Refai, Ruzicic, Frybert, Gänsdorfer (74. Stachovic), Kukcha.

270 Zuschauer, Schiedsrichter: Sven Mayer.