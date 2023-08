muckendorf/zeiselmauer - leobendorf II Zwei Blitzstarts und zwei Einzelaktionen

Muckendorf gewann zum Auftakt gegen Aufsteiger Leobendorf II mit 4:2. Ein verdienter Sieg Foto: Rest

Werbung

D as war ein Auftakt nach Maß für die Frank-Truppe. Der Neuling aus Leobendorf wurde mit 4:2 in die Schranken gewiesen. In Summe ein verdienter Sieg.

Das war ein echter Blitzstart in die Saison. Schon nach etwas mehr als einer Minute „klingelte“ es bereits im Gästetor. Neuerwerbung Julian Velisek war auf der linken Angriffsseite durchgebrochen, sein Schuß konnte vom Gästekeeper noch pariert werden, doch Neuerwerbung II Marek Blazej vollendete zum 1:0, wobei der Ball noch abgefälscht wurde. Von diesem Schlag schien sich Leobendorf nicht erholen zu können. In Minute zehn dann Elferalarm - Gabriel Beck war zu Fall gebracht worden, doch die Pfeife des Schiris blieb stumm. Referee Tobias Eder stand unter Beobachtung von Markus Hameter - er wurde im wahrsten Sinn des Wortes allein gelassen, denn Eder musste ohne Linesman auskommen. Diese Situation ist schon bezeichnend für den Zustand im Schiriwesen, da muss sich der Verband etwas einfallen lassen. Nach etwa 15 Minuten gestaltete sich das Spiel ausgeglichener Leobendorf fing sich nach diesem Schock, spielte in Folge munter mit. Keeper Niebauer konnte sich mit einer Faustabwehr auszeichnen. Im Konter hätte allerdings Blazej zum 2:0 einsenden können, wenn nicht müssen. Der Stürmer verzog aber das Spielgerät. Danach plätscherte das Spiel dahin. Bis zur 42. Minute: Attacke der Gäste über die rechte Angriffsseite (wobei wohl vorher ein Foul an einem Muckendorf-Spieler zu ahnden gewesen wäre), der Schuß wurde dann noch abgefälscht. Plötzlich stand es 1:1. Aufgrund der Spielanteile nicht ganz unverdient zu diesem Zeitpunkt, Muckendorf schaltete etwas auf „Verwaltung“. Eine Minute später aber wieder eine kuriose, umstrittene Entscheidung: Ein Getümmel im Strafraum der Gäste, der Keeper greift daneben, der Ball landet im Tor, Schiri Eder gibt aber Tormannfoul... Duplizität der Ereignisse, wieder ein Blitztreffer der Hausherren Gleich nach Seitenwechsel schien sich die Entscheidung anzubahnen. Ein Topangriff über links endete mit einem Stangl-Pass für Beck, der zum 2:1 einschoss (47.). Als dann Martin Jurkemik in unnachahmlicher Art mit einem Solo und trockenem Schuss zum 3:1 einsendete, schienen die Messen gesungen. Doch Leobendorf bäumte sich nochmals auf erzielte den Anschlußtreffer (70.) und brachte damit die Hausherren noch mal in die Bredouille. Muckendorf überstand aber die Druckphase und Blazej vollendete mit einem Geschoß von der Strafraumgrenze die gelungenge Heimpremiere - 4:2 (79.). Danach gaben sich die Gäste geschlagen. Manuel Frank, Trainer Muckendorf: „Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Heute waren war aber sicher noch nicht bei 100 Prozent. Dennoch bin ich sehr zufrieden mit diesem Auftakt. Einige Szenen waren strittig, doch man muß dem Schiri zugute halten, dass er alleine war. Ein gelungener Start in die neue Saison.“ 11.08.2023 19:30 Statistik: Muckendorf / Zeiselmauer USC - Leobendorf II 4:2 (1:1). Torfolge: 1:0 (2.) Blazej, 1:1 (42.) Salihovic, 2:1 (47.) Beck, 3:1 (55.) Jurkemik, 3:2 (70.) Mercan, 4:2 (79.) Blazej. Gelbe Karten: Köller (85. Unsportlichkeit), Blazej (45. Kritik), Matousek (29. Unsportlichkeit); Batoha (21. Unsportlichkeit), Mercan (76. Foul), Bock (43. Foul). Muckendorf / Zeiselmauer USC: Niebauer; Wandl, Kolcak, Jurkemik; Stöfer (71. Köller), Macho, Velisek, Matousek, Rousavy (88. Bronja); Beck, Blazej (83. Deix), Leobendorf II: Nics; Karadas, Bartl (HZ. Kratschmayr), Bock, Tasic, Schöller (83. Jaksic), Schwarz (55. Mercan), Hold (59. Hafner), Batoha, Salihovic, Steindl. 85 Zuschauer, Schiedsrichter: Tobias Eder.