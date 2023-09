Neusiedl schenkt Führung her

Neusiedl/Z. - Sieghartskirchen 1:2. Besser, als es für Neusiedl begann, hätte es nicht beginnen können. Nach einem Outeinwurf und Kopfballverlängerung traf Stürmer Emir Jusic aus der Drehung zum 1:0. Danach spielte sich das Geschehen zumeist in der Mitte ab, mit leichten Vorteilen für die Heimischen. Ozan Yavuz hatte beispielsweise einen Abschluss.

Für Sieghartskirchen war schließlich Amel Omanovic da, er traf aus dem Nichts zum 1:1. Vorangegangen war ein Zweikampf in der Mitte, in den Lukas Bösmüller verwickelt war. Neusiedl-Sektionsleiter Roland Hallas war ehrlich: „Für mich ein Foul.“ Beim anschließenden Lochpass schaute die Defenisve zu, Omanovic stellte den Pausenstand her. „Die Innenverteidigung war im Urlaub“, meinte der Funktionär sarkastisch.

Hallas: „Bei uns attackiert keiner ordentlich“

Auch die erste Aktion in Durchgang zwei gehörte dem Sieghartskirchner Offensivmann. Omanovic nahm sich ein Herz und traf aus der Distanz (51.), Hallas ärgerte vor allem die Entstehung, in der Neusiedl keinen Zugriff bekam und den Sieghartskirchner nicht stellte. „Wenn wir nicht in die Zweikämpfe gehen, dann haben wir es auch nicht verdient. Bei uns attackiert keiner ordentlich.“

Bei den Gastgebern ging danach gar nichts mehr zusammen, Sieghartskrichen brachte den Auswärtssieg ohne großen Aufwand über die Zeit. Hallas war bedient: „Wir sind hinten anfällig und vorne zu stumpf.“

Statistik:

Neusiedl / Z. - Sieghartskirchen 1:2 (1:1).

Torfolge: 1:0 (10.) Jusic, 1:1 (35.) Omanovic, 1:2 (51.) Omanovic.

Gelbe Karten: ; Mick (57. Foul), Azdajic (54. Unsportlichkeit), Omanovic (66. Foul).

Neusiedl / Z.: Babirat; Bösmüller, Yavuz (71. Knie), Straka, Manuel Probst, Jusic, Damböck (HZ. Ciobanu), Swarat, Komornik, Stephan Probst, Benedik.

Sieghartskirchen: Kulic; Marin Azdajic, Mick (59. Tomic), Omanovic (89. Ercegovac), Borjanovic, Schnabler, Lang-Muhr, Pajkic, Völk, Idinger, Luka Azdajic.

140 Zuschauer, Schiedsrichter: Patrick Wucherer.