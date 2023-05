War das das Meisterstück?

Prottes - FC Klosterneuburg 0:2. Der FC Klosterneuburg darf wohl endgültig für die 2. Landesliga Ost planen und den Sekt für die Meisterfeier einkühlen. Nach dem 2:0-Erfolg in Prottes und der Niederlage von Verfolger Lassee in Sieghartskirchen wuchs der Vorsprung drei Runden vor Schluss auf sieben Punkte an. Und auch wenn dahinter zwei Teams mit je zwei Spielen weniger lauern und noch eine Spur näher heran rücken könnten als Lassee, ist der Titel für den FCK zum Greifen nah. Selbst wenn die Rivalen alles gewinnen, reichen fünf eigene Punkte, um ins Ziel zu kommen.

Wie es geht, zeigte der Tabellenführer am Freitag einmal mehr eindrucksvoll. „Sie waren total abgebrüht, haben das clever gemacht“, lobte auch Prottes-Trainer Aljoscha Kroboth den Gegner. Konkret stellten die Gäste hoch zu, was es Prottes verunmöglichte, den bewährten Aufbau über die spielstarken Sechser zu realisieren. „Da haben wir einfach die Hosen voll gehabt“, fand Kroboth, „aber ich mag den Burschen keinen Vorwurf machen. Da war Nervosität, warum auch immer. Wir haben uns einfach nicht getraut.“

Grujbars Haken ging diesmal schief

Zumindest einem mangelte es nicht an Mut, doch auch das war diesmal nichts Positives. Denn Torhüter Jozef Grujbar blieb bei einem seiner berühmten Haken vor dem eigenen Tor an Klosterneuburgs Ex-Profi Johannes Mansbart hängen, der mit dem Ballgewinn prompt auch ein Foul und damit einen Elfmeterpfiff provozierte. Vom Punkt hieß es gleich wieder Mansbart gegen Grujbar, und wieder hatte der Oldie im Tor das Nachsehen. Der Klosterneuburger verwandelte zum 1:0.

In der zweiten Halbzeit wurde Prottes dann besser, die Hausherren probierten alles, um offensiv Druck zu erzeugen. Ein Tor sollte aber nicht gelingen, auch nicht, als Georg Pratsch einen Schmid-Stangler ablenkte und FCK-Torhüter Alexander Aichinger eigentlich schon geschlagen war. Für ihn klärte ein Kollege auf der Linie (71.).

Auf der Gegenseite zwang dann auch Klosterneuburg Grujbar wieder zu zwei starken Paraden, ehe das beste Team der Liga dann doch den Sack zumachte. Der eingewechselte Daniel Koch traf zum 2:0 (86.) und ließ seine Farben ganz nah an die Meisterschaft heranrücken ...

Statistik

Prottes - FC Klosterneuburg 0:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (31., Elfmeter) Mansbart, 0:2 (86.) Koch

Karten: Lindtner (16., Gelbe Karte Foul), Grujbar (30., Gelbe Karte Unsportl.), Schmoldas (31., Gelbe Karte Kritik)Bora (53., Gelbe Karte Foul), Isik (77., Gelbe Karte Unsportl.), Okoro (84., Gelbe Karte Foul), Barton (84., Gelbe Karte Foul)

Prottes: Grujbar; Lindtner (58. Hrebacka), Kraupp, Schmoldas, Goisauf; Schmid, Krickl, Nürnberger (58. Pratsch), Lörinczi; Pöschl (92. Helm), Vajdecka.

FC Klosterneuburg: Isik (88. First), Breicha, Okoro (88. Spiess), Schmidt, Grünzweig, Bora (71. Koch), Reiter (86. Skukan), Hasan, Mansbart, Barton, Aichinger

140 Zuschauer, Schiedsrichter: Tomas Prochazka