Nach dem Tor riss der Faden

Prottes - Sieghartskirchen 1:2. Aljoscha Kroboth, Trainer der Gastgeber, war zufrieden, als er in der Anfangsphase seinen Burschen auf die Beine schaute. Nur die Chancenverwertung gefiel ihm nicht. Nach fünf Minuten vergab Julian Schmid die erste Chance, wieder fünf Minuten später hatte Nik Ablinger die zweite Gelegenheit, beide setzten jeweils den Ball über die Querlatte. Kurz danach war es ganz knapp, der Kopfball von Patrick Pöschl klatschte aber nur ans Alu.

Deshalb war es verdient, als in der 17. Minute das Führungstor für Prottes fiel, Ablinger traf bei seinem Debüt für seinen neuen Verein. Kroboth wunderte sich, dass danach der Gegner aber immer besser wurde. Als auch noch Mario Kröpfl in der 22. Minute wegen muskulärer Probleme ausgewechselt werden musste, kippte das Spiel komplett. „Keine Ahnung warum, aber unser Faden ist dann gerissen“, sagte Kroboth.

Mit Lukas Völk traf wieder ein Neuzugang

Dennoch brachte Prottes den Vorsprung irgendwie in die Pause, doch drei Minuten nach Wiederanpfiff war es passiert: Mit Raphael Lang-Muhr traf ebenfalls ein Neuzugang und stellte den Ausgleich her. Die Gäste hatten weiterhin alles im Griff und legten nach genau einer Stunde das zweite Tor nach: Lukas Völk, ebenfalls ein Sommer-Neuzugang, brachte Sieghartskirchen in Führung. Laut Prottes-Trainer stand er dabei aber klar im Abseits.

Die Heimischen gingen am Ende mehr Risiko und kamen zu Chancen aufs 2:2. Die beste hatte Stefan Krickl in der 81. Minute, er hatte aber mit einem Stangenschuss Pech. Dennoch sagte Kroboth hinterher: „Es war keine gute Leistung von uns, aber Lob an den Gegner, Sieghartskirchen hat eine Mannschaft mit viel Qualität.“

„Im Laufe des Spiels wurden wir immer stärker“

Natürlich sehr zufrieden zeigte sich Sieghartskirchen-Coach Jürgen Boisits: „Wir hatten zwar am Anfang etwas Glück, doch im Laufe des Spiels wurden wir immer stärker. Natürlich ist noch immer Luft nach oben, doch in einigen Phasen haben wir schon sehr gut agiert. Gleich zu Beginn drei Punkte mitzunehmen ist natürlich fabelhaft. Wir bereiten uns schon auf den nächsten Gegner vor.“

Statistik:

Prottes - Sieghartskirchen 1:2 (1:0).

Torfolge: 1:0 (17.) Ablinger, 1:1 (48.) Lang-Muhr, 1:2 (60.) Völk.

Gelbe Karten: Ablinger (90+3. Foul), Kraupp (75. Foul); Azdajic (42. Foul), Mick (72. Foul).

Prottes: Grujbar; Schmoldas, Patrick Pöschl (68. Raphael Pöschl), Ablinger, Krickl, Kraupp, Kröpfl (22. Pratsch), Schmid, Vajdecka, Goisauf, Lindtner.

Sieghartskirchen: Janko; Schnabler, Marin Azdajic, Borjanovic, Asafe; Vastic, Mick, Luka Azdajic, Omanovic; Völk, Lang-Muhr.

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Hamid Topuz.