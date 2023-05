Sieg zu neunt in der„Hundertminütigen Schlacht“

Bernhard Faustenhammer

Die ersten fünfzehn Minuten waren die Mannschaften mit gegenseitigem Abtasten beschäftigt. Beide Teams wollten eher defensiv agieren, der Favorit Lassee zeigte gehörigen Respekt vor dem Abstiegskandidaten aus Sieghartskirchen. Nach etwa 20 Minuten nahm das Spiel dann Fahrt auf, Sieghartskirchen kam immer besser ins Spiel, legte die Scheu ab - und erzielte nicht unverdient den ersten Treffer. Das erste Traumtor vom SVS in diesem Spiel : Toni Vastic zirkelte einen Freistoß etwa aus 35 Metern, fast an der Seitenauslinie, in den Strafraum und Filip Pajkic ließ die Kugel mittels Hinterkopf ins lange Eck „abtropfen“. Ein Gustostückerl, das nach dem Spiel Lassee-Trainer Martin Grabenbauer als irregulär ansah: „Das war niemals ein Foul, der Linienrichter hat es zwar angezeigt, doch der Schiri vorher nicht“. Sei's drum - 1:0 für die Hausherren, verdient zu diesem Zeitpunkt. Lassee wurde jetzt aktiver, die erste gefährliche Annäherung war ein Flachschuss, den Sini Kulic bravourös parierte (28.).

Durch den Ausschluss von Marin Azdajic schien das Spiel zu kippen

Nach dreißig Minuten die nächste nicht unumstrittene Entscheidung: Marin Azdajic konnte einen Lasseer Spieler nur mehr mittels Foul stoppen. Cindi sah das als Torchancenverhinderung an, schickte Azdajic duschen. Eine vertretbare, wenn auch harte Entscheidung. Zu zehnt gegen den Titelfavorit - das schien ein „Himmelfahrtskommando“. Lassee wurde nun noch aktiver, Kulic parierte in der 45. Minute einen weiteren Schuss - da hatte Sieghartskirchen Glück.

Gleich unmittelbar nach dem Wechsel allerdings der Ausgleich für die Gäste. Ein Eckball wurde mittels Kopfball ins lange Eck verwertet (49.) -1:1. Jetzt hätte das Spiel auch kippen können, eine Minute später der nächste Kopfball von Lassee - Kulic hält wieder top! Im Konter dann aber eine sehr gute Chance von Kapitän Michael Mick (nach Traumpass von Vastic, 56.) und nur zwei Minuten später der nächste Superkonter von Sieghartskirchen. Hatem Asafe schickte Pajkic mittels Diagonalpass auf die Reise, und der Striker vollendete im Stile eines ganz Großen ins lange Eck -2:1! Jetzt glich Sieghartskirchen einem Tollhaus - der sehr lautstarke Anhang der Heimischen flippte fast aus. Für viele gar nicht sichtbar - wegen „Dress ausziehen“ nach dem Torjubel kassierte Pajkic die gelbe Karte ...

Zweiter Platzverweis für die Heimischen - und ein epischer Endkampf

... die sich nur 120 Sekunden später bitter rächte. Denn nach einem eher harmlosen Foul zückte Cindi die gelb-rote Kate für Pajkic, jetzt tobte das Publikum (60.). Zu neunt sollten sich nun die Heimischen gegen Lassee behaupten. Die Weinviertler versuchten es aber zumeist mit eher untauglichen Mitteln. Der Abwehrriegel von Sieghartskirchen wurde noch dichter, das SVS-Gehäuse zur Trutzburg. Schiri Cindi blieb weiterhin im Mittelpunkt - von Lasseer Seite hagelte es Kritik nach zwei vermeintlichen Handspielen, von heimischer Seite wegen vermeintlicher Bevorzugung des Titelkandidaten - dafür war aber der Referee mit seinen Entscheidungen selbst verantwortlich. Das Faß zum Überlaufen brachte dann fast allerdings die über 10minütige Nachspielzeit. Doch auch die wurde von den Heimischen überstanden. Nach dem Spiel brachen die Dämme - Sieghartskirchen dürfte auch nächstes Jahr wieder in der Gebietsliga Nordnordwest spielen. Ein geschichtsträchtiger Kampf war dieses Spiel allemal.

Stimmen zum Spiel

Jürgen Boisits, SVS-Coach: „Wir haben uns für unseren tollen Einsatz belohnt. Mich freut auch die Superdisziplin der Mannschaft, das Match hätte ja ganz anders laufen können. Unsere Spieltaktik hat auch zu neunt noch funktioniert. Wir arbeiten im Training auch beinhart. Was das Team heute geleistet hat, war einfach nur großartig!“

Martin Grabenbauer, Trainer Lassee: „Ein sehr kurioses Spiel. Das 1:0 fiel nach einer Fehlentscheidung, das war kein Foul. Dem 2:1 für Sieghartskirchen ging ein Handspiel voraus. Noch dazu wurden uns zwei glasklare Penalties vorenthalten. Wir haben aber auch unsere Chancen nicht genützt. Gegen neun Mann muss man das besser ausspielen, und auch gewinnen. Schade! Es wäre für uns sicher ein Sieg drinnen gewesen, es waren halt einige unglückliche Entscheidungen. Ich muss aber dem Publikum gratulieren. Eine tolle Kulisse, die ihre Mannschaft zum Sieg getrieben hat.“

Statistik:

Sieghartskirchen - Lassee 2:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (25.) Pajkic, 1:1 (47.) Kainz, 2:1 (58.) Pajkic

Karten: Pajkic (58., Gelbe Karte Unsportl.), Vastic (90+3., Gelbe Karte Foul), Pajkic (61., Gelb/Rote Karte Foul), Azdajic (29., Rote Karte Torchancenverh.)Toth (69., Gelbe Karte Unsportl.)

Sieghartskirchen: Omanovic (90. Bejic), Böhm-Mendes, Schnabler, Azdajic Luka, Vastic, Mick (80. Brandsteidl), Azdajic Marin, Borjanovic, Kulic, Asafe, Pajkic

Lassee: Thaller Lukas, Thaller Alexander (67. Sezen), Toth, Steinmetz, Gänsdorfer, Mikikits, Kainz (86. Hemmelmeyer), Lahner, Hansi, Kohlhauser, Sturm (90+4. Schrabauer)

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Enver Cindi