Vier Tore in 17 Minuten

Dabei begann es für die Heimischen günstig. Filip Pajkic, Rückkehrer in die Stammformation nach seiner Sperre, schoss seine Farben gleich in Front (13.). Jubeln konnten die Sieghartskirchner aber kaum. Im Gegenteil - nach dem postwendenden Ausgleich durch Rohrer blieb den Wienerwäldern der Jubelschrei im Kehlkopf stecken (14.). Ein Faux-pas des 19-Keepers brachte dann gar die 1:2-Führung der Gäste (17.). Das Spiel war nach etwas mehr als einer Viertelstunde endgültig gedreht. „Ich mache aber unserem jungen Keeper keinen Vorwurf, so was kann passieren“, kalmierte anschließend Coach Jürgen Boisits. Sieghartskirchen fand anschließend wieder in das Spiel zurück. Ein schöne Kombination nach genau einer halben Stunde führte auch zum verdienten Ausgleich durch Luka Azdajic. So wurden auch die Seiten gewechselt.

Ausfall von Kapitän Mick und zwei „Hunderter“ von Völk und Osmanovic.

Sieghartskirchen wollte jetzt mit aller Macht auf die drei Punkte gehen. Natürlich war der Ausfall (ein Cut) von Mini Mick eine arge Schwächung. Der SVS blies aber dennoch zum Angriff. „Neuerwerbung Luki Völk hatte die erste 'Hunderter', die kann man schon machen“, ärgerte sich Boisits. Wohl auch über die zweite von Amel Omanovic, der das Spielgerät nicht im leeren Tor unterbrachte. Boisits selbstkritisch: „Wenn wir solche Chancen nicht nützen können, haben wir uns den Sieg nicht verdient. Dennoch - wir versuchen Schritt für Schritt weiterzukommen. Jetzt wartet mit Muckendorf ein Derbygegner und eine riesige Aufgabe auf uns.“ Sieghartskirchen kann aber dennoch mit der bisherigen Ausbeute von vier Zählern zufrieden sein, jetzt gilt es im Derby zu bestehen.

Statistik:

Sieghartskirchen - Wullersdorf 2:2 (2:2).

Torfolge: 1:0 (13.) Pajkic, 1:1 (14.) Rohrer, 1:2 (17.) Erkoc, 2:2 (30.) Azdajic.

Gelbe Karten: Vastic (60. Foul); Vesely (45+2. Foul), Ctvrtnicek (80. Foul), Musanovic (89. Foul).

Sieghartskirchen: Janko; Asafe, Schnabler, Borjanovic, Marin Azdajic; Omanovic, Mick (43. Brandsteidl), Vastic, Luka Azdajic; Pajkic, Völk.

Wullersdorf: Eichhorn; Ledecky, Popp, Vesely, Rohrer (57. Tufan), Schwayer, Ctvrtnicek (89. Musanovic), Micanovic, Balta, Erkoc, Habibi.

120 Zuschauer, Schiedsrichter: David Kolm.